Hamas, Gazze'de Ateşkes İçin Filistinli Gruplarla Görüşmeler Yaptı

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Hamas, Gazze'de ateşkes teklifi üzerine Filistinli gruplarla yaptığı görüşmelerin sonucunda ulusal bir mutabakata vardığını açıkladı. Hüsam Bedran, tüm grupların bu kararı memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Hamas, Gazze'de ateşkes teklifine verilen yanıtın Filistinli gruplarla gerçekleştirilen ve ulusal mutabakatla sonuçlanan bir dizi görüşmenin ardından verildiğini belirtti.

Hamas'ın Ulusal İlişkiler Ofisi Başkanı Hüsam Bedran, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'de ateşkes teklifi ve uygulama mekanizmasıyla ilgili dün verilen yanıt öncesinde Filistinli grupların liderleriyle bir dizi görüşme gerçekleştirildiğini kaydetti.

Bedran, Hamas ile diğer Filistinli grupların, söz konusu temaslarda yoğun istişarelerde bulunduğunu ve ulusal bir mutabakata vardığını ifade etti.

Hüsam Bedran, Hamas'ın iç ve dış istişareleri tamamladıktan sonra oybirliğiyle alınan kararı arabuluculara ilettiğine ve tüm grupların da bu kararı memnuniyetle karşıladığına dikkati çekti.

Hamas 4 Temmuz'da, Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA / Mohamed Majed - Güncel
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