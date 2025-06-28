Hamas: Gazze'de Açlık ve Yetersiz Beslenme 66 Çocuğun Ölümüne Sebep Oldu

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Hamas, İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle Gazze'deki açlık ve yetersiz beslenmeden ötürü yaşamını yitiren çocuk sayısının 66'ya yükseldiğini duyurdu. Açıklamada, sistematik aç bırakma politikasının durdurulması çağrısı yapıldı.

Hamas, İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle Gazze'de yaşanan açlık ve yetersiz beslenmenin çocukları hayattan kopardığını belirtti.

Gazze'de yetersiz beslenme sonucu ölen çocuk sayısının 66'ya yükselmesiyle ilgili Hamas'tan yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Açlık ve yetersiz beslenme Gazzeli çocukları kırıp geçiriyor. 66'dan fazla çocuk, savaş suçlusu Netanyahu hükümetinin uyguladığı sistematik aç bırakma politikası ve ablukanın sebep olduğu yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti." ifadesine yer verildi.

Masum çocuklar ile sivillerin açlık, bombardıman ve katliamlarla hedef alınmasının uluslararası hukukun ve tüm insani değerlerin ihlali olduğu kaydedilen açıklamada, İsrail'in süregelen aç bırakma politikasının durdurulması için dünyanın derhal harekete geçmesi gerektiği vurgulandı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi bugün yaptığı açıklamada, yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitiren çocuk sayısının 66'ya yükseldiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Mohamed Majed - Güncel
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