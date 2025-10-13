Haberler

Hamas, Gazze'de 20 İsrailli Esiri Serbest Bırakmaya Başladı

Güncelleme:
Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması çerçevesinde 20 İsrailli esirden 7'sini Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne teslim etti. Esirlerin serbest bırakma süreci aşamalı olarak gerçekleştiriliyor.

Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılacak 20 İsrailli esirden 7'sini Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) heyetine teslim etti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, esirlerin Gazze kenti, Deyr el-Belah ve Han Yunus olmak üzere 3 noktadan aşamalı olarak serbest bırakılacağı belirtildi.

İlk aşamada serbest bırakılan esirlerin isimlerinin Matan Angrest, Alon Ohel, Guy Gilboa-Dalal, Gali Berman, Ziv Berman, Eitan Mor ve Omri Miran olduğu açıklandı.

Hamas'ın saat 10.00 civarında esirlerin bir kısmını daha serbest bırakacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
