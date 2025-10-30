Hamas, Gazze'de 2 İsrailli Esirin Cesedini Kızılhaç'a Teslim Etti

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, enkazdan çıkarılan 2 İsrailli esirin cesedini daha Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) heyetine teslim etti.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen 28 Ekim'de Gazze'ye saldırıları nedeniyle ertelenen ceset teslim süreci bugün gerçekleştirildi.

Kassam Tugayları, 2 İsrailli esire ait olduğunu belirttiği cenazeleri Gazze'deki Kızılhaç heyetine teslim etti.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Kızılhaç'ın cesetlerin bulunduğu tabutları teslim aldığı bildirildi.

Kızılhaç'ın cesetleri İsrail ordusuna teslim etmek için belirlenen noktaya doğru ilerlediği kaydedildi.

İsrailli esirlerin cesetlerinin İsrail ordusu tarafından teslim alındıktan sonra Ulusal Adli Tıp Kurumu tarafından kimlik tespiti çalışmalarının yapılması bekleniyor.

Kimlik tespitinin yapılmasının ardından cesetlerin İsrailli esirlere ait olduğu onaylanırsa Gazze Şeridi'nde 11 İsrailli esirin cesedi kalmış olacak.

Kassam Tugayları, ateşkes anlaşması kapsamında daha önce ikisi Nepalli olmak üzere 15 esirin cesedini teslim etmişti.

İsrail ise Gazze'den alıkoyduğu 195 Filistinlinin cenazesini iade etmişti.