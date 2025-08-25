Hamas, Gazze'de 2 İsrail Tankını İmha Etti

Hamas'ın El-Kassam Tugayları, Gazze'nin Zeytun Mahallesi'nde iki İsrail tankını imha ettiklerini duyurdu. Açıklamaya göre, tanklar 'Yasin 105 roketi' ve yerleştirilen patlayıcılarla hedef alındı.

Hamas'ın silahlı kanadı El-Kassam Tugayları, Gazze'nin Zeytun Mahallesi'nde 2 İsrail tankını imha ettiklerini duyurdu.

Kassam Tugaylarının Telegram hesabından yapılan açıklamada, mensuplarının Merkava tipi bir tankı "Yasin 105 roketi" ile hedef aldığı aktarıldı.

Yine aynı mahallenin güneyindeki Ebu Merahil su kuyuları bölgesinde konuşlanmış bir İsrail tankının yerleştirilen patlayıcıların infilak ettirilmesi sonucu tahrip edildiği belirtildi.

Sahadaki Kassam üyelerinin aktardığına göre, olayın ardından İsrail kurtarma ekipleri hemen bölgeye geldi.

Açıklamada, saldırı sonucunda İsrail ordusundaki can kaybı ve yaralanmalara ilişkin bilgi verilmedi.

Kaynak: AA / Güncel
