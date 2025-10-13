Haberler

Hamas, Gazze'de 13 İsrailli Esiri Kızılhaç'a Teslim Etti

Hamas, ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 13 İsrailli esiri Kızılhaç Komitesi'ne teslim ederek bölgede tüm sağ İsrailli esirleri serbest bırakmış oldu.

Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında ikinci teslim noktasında 13 İsrailli esiri Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) heyetine teslim ederek tüm sağ İsrailli esirleri serbest bırakmış oldu.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Hamas İsrailli esirleri Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta Kızılhaç heyetine teslim etti.

Hamas'ın 13 İsrailli esiri Kızılhaç heyetine teslim etmesiyle Gazze Şeridi'ndeki 20 sağ İsrailli esirin tümü serbest bırakılmış oldu.

Hamas, saat 08: 00 sularında 7 İsrailli esiri Kızılhaç ekiplerine teslim etmiş, İsrail ordusu esirlerin Kızılhaç'tan alındığını ve sınırı geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
