Gazze'de Açlık Felaketi: 40 Bin Bebek Ölüm Riskiyle Karşı Karşıya

İsrail'in şiddetli saldırıları ile ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne ulaştırılan kısıtlı sayıdaki yardımların çoğunun İsrail'in oluşturduğu "kaos" sebebiyle yağmalandığı, 40 bin bebeğin ölüm riskiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Hamas'tan yapılan açıklamada, "Gazze aç bırakma silahı altında, bu tam anlamıyla savaş suçu ve sistematik soykırım." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in 5 aydan uzun süredir uyguladığı sıkı ablukanın Gazze'yi felaket boyutunda bir kıtlıkla karşı karşıya bıraktığı aktarılan açıklamada, "Bu abluka, sınır kapılarının kapatılmasını, bebek maması ile 2 milyondan fazla kişiye gıda ve ilaç ulaştırılmasının engellenmesini, 40 bin bebek ve 60 bin hamile kadının riski altında kalmasını içeriyor." ifadelerine yer verildi.

Gazze'ye ulaştırılan yardım tırlarının büyük çoğunluğunun yağma ve saldırılara maruz kaldığı vurgulanan açıklamada, " İsrail'in uyguladığı sistematik kaos ve aç bırakma politikasının açlıkla boğuşan sivilleri yardımlardan mahrum bırakmayı, yardımların güvenli bir şekilde dağıtımını engellemeyi" amaçladığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin, "İşgalci İsrail, ordusu ve uçaklarının doğrudan gözetimi altında gıdayı yavaşça öldüren silaha, insani yardımları ise kaos ve yağma aracına dönüştürdü." değerlendirmesi yapıldı.

Gazze'nin asgari ihtiyaçlarını karşılamak için günlük en az 600 yardım ve yakıt tırına ihtiyaç duyduğunun altı çizilen açıklamada, halihazırda Gazze'ye ulaştırılmasına izin verilen tırların sayısının bunun çok altında olduğu aktarıldı.

"Gazzeli anneler çocuklarına süt yerine su vermek zorunda kalıyor"

Açıklamada, "Felaket öyle bir boyuta ulaştı ki, Gazzeli anneler çocuklarına süt yerine su vermek zorunda kalıyor. Bugüne kadar 89'u çocuk olmak üzere 154 Filistinli açlıktan öldü ve sağlık sisteminin neredeyse tamamen çökmesiyle birlikte her gün yüzlerce kişi yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya." ifadelerine yer verildi.

Uluslararası alanda kınamaların artmasına rağmen İsrail'in Gazze'ye insani yardımları havadan ve karadan göz boyamak amacıyla ulaştırılmasına izin verdiği ifade edildi.

Özellikle havadan bırakılan yardımların çoğunun İsrail ordusunun Gazze'de işgal ettiği ve bu bölgelere giren Filistinlileri hedef aldığı yerlere düştüğü vurgulanan açıklamada, bunun insani yardımları işe yaramaz hale getirdiği ve açlıkla boğuşan Filistinlilerin hayatını da tehdit ettiği belirtildi.

Açıklamada, "İşgalci İsrail, kıtlığı bir savaş aracı olarak kullanmayı sürdürme planının bir parçası olarak yardım dağıtım ekiplerini hedef alıyor ve koruması altındaki yağmacı çetelere yol açıyor." ifadesi kullanıldı.

Uluslararası kuruluşlara, İsrail'in meydana getirdiği açlığın hukuken ve ahlaken ortaya çıkarılması çağrısı yapılan açıklamada, bunun doğrudan hedef almak kadar tehlikeli bir savaş suçu olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Gazze'deki felaketi sona erdirmenin tek çözümü, kuşatmayı kaldırmak ve sınır kapılarını derhal ve koşulsuz olarak açmaktır. Yaşanacak herhangi bir gecikme, özellikle çocuklar, hastalar ve yaşlılar gibi halkın savunmasız kesimlerine karşı soykırım aşamasına doğru ilerlemek anlamına gelir." ifadesine yer verildi.

Özgür halklara, insan hakları ve yardım kuruluşlarına Gazze için eylemlerini artırma, İsrail'in müdahalesi olmadan insani yardımların ulaştırılması için bağımsız bir Birleşmiş Milletler mekanizmasının kurulması adına çaba gösterme çağrısı yapıldı.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle 88'i çocuk 147 kişi hayatını kaybetti.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 60 bin 138 Filistinli hayatını kaybetti, 146 bin 269 kişi de yaralandı.