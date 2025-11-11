Haberler

Hamas, Filistinli Tutukluların İdamını Öngören Tasarının Onaylanmasını Kınadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hamas, İsrail Meclisi'nde Filistinli tutuklulara idam cezası öngören yasa tasarısının ilk oylamada kabul edilmesini, 'Filistinlilere karşı planlı katliamı meşrulaştırma girişimi' olarak değerlendirdi.

Hamas, İsrail Meclisinde Filistinli tutukluların idamını öngören yasa tasarısının ilk oylamada kabul edilmesini, "Filistinlilere karşı planlı katliamı meşrulaştırma girişimi" olarak değerlendirdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu tasarının kabul edilmesinin, "Filistinlilere yönelik planlı toplu cinayeti meşrulaştırma girişimi ve İsrail hükümetinin ırkçı, suç odaklı politikasının bir uzantısı" olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Tasarı, işgal altındaki Filistin halkına yönelik organize şekilde kitlesel öldürmeyi meşrulaştırma girişimidir." ifadeleri kullanıldı.

Tasarının dünya kamuoyunun gözü önünde geçirilmesinin "faşist ve sadist bir tutum" olduğu belirtilen açıklamada, bunun uluslararası hukuk ve insan hakları normlarının, özellikle uluslararası insancıl hukukun ihlali anlamına geldiği kaydedildi.

Hamas açıklamasında, uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler ve tüm insan hakları örgütlerine "bu tehlikeli ve ırkçı işgal yasasını" kınama, İsrail'e caydırıcı yaptırımlar uygulama ve tasarının geri çekilmesi için baskı yapmaları çağırısında bulundu.

Açıklamada ayrıca, İsrail cezaevlerinde bulunan ve sistematik işkence ile kötü muameleye maruz kalan tutukluların durumunu incelemek üzere uluslararası araştırma komisyonları kurulması talep edilerek bu işkenceler nedeniyle onlarca tutuklunun yaşamını yitirdiği hatırlatıldı.

Filistinli tutuklulara idam cezası verilmesini içeren yasa tasarısının ilk oylaması dün İsrail Meclisinde yapıldı. Yasa tasarısının ilk oylaması 39 "evet" oyuna karşılık 16 "hayır" oyuyla Mecliste kabul edildi.

Söz konusu tasarısının kabul edilmesi için Meclisteki iki oylamadan daha geçmesi gerekiyor.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel
Kastamonu'da annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman Helvacı ölü bulundu

Annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman'dan acı haber
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
Bahis skandalında bomba iddia: Tutuklanan hakemin işlem hacmi 50 milyon TL çıktı

Tutuklanan hakemin işlem hacmi inanılır gibi değil
'İntiharın eşiğindeyim' demişti! Metin Keçeci bu kez çöpten karton toplarken görüntülendi

Ünlü oyuncu çöpten karton toplayıp belediye otobüsüne bindi
Belediye işçisinin acı sonu! Görüntüyü izleyenler 'Ölümün de hayırlısı' demeden edemedi

Görüntüyü izleyenler "Ölümün de hayırlısı" demeden edemedi
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
Saat 9'u 5 geçe herkes saygı duruşunda bulunurken, o telefon elinde volta attı

Üniversiteyi harekete geçiren skandal görüntü! Telefonla volta attı
Jackie Chan öldü iddiası ortalığı karıştırdı! Gerçek ortaya çıktı

Ölüm haberi ortalığı karıştırdı! Meğerse gerçek bambaşkaymış
Ege'nin incisini sel aldı! Sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

Ege'nin İncisi sular altında! Sel gündelik yaşamı felç etti
Sanat eserini 'kirli ayna' zannetti, 40 yıllık tozu tuvalet kağıdıyla sildi

"Kirli" zannetti, 40 yıllık sanat eserini tuvalet kağıdıyla yok etti
Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem

Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
Metehan Baltacı'dan bahis skandalı hakkında açıklama

Bahis oynadığı öne sürülen Galatasaray'ın yıldızı suskunluğunu bozdu
Ceylan'ın son hali şaşırttı: Eski halinden eser kalmadı

Ünlü şarkıcının son hali şaşırttı: Bu halinden eser kalmadı
Bahis skandalında çarpıcı tablo! Bu takımın 31 futbolcusundan 18'i bahis oynamış

Çarpıcı tablo! Bu takımın neredeyse tamamı bahis oynamış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.