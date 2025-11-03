Haberler

Hamas: Filistinli Esir Gavadira'nın Ölümü, İsrail'in Suçlarına Yeni Bir Ek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hamas, İsrail hapishanesinde hayatını kaybeden Filistinli Muhammed Gavadira'nın ölümünü kınayarak, bunun İsrail'in Filistinli esirlere karşı işlediği suçlar zincirine eklendiğini açıkladı. Açıklamada, cezaevi yönetiminin kasıtlı tıbbi ihmal ve işkence uygulamalarına dikkat çekilerek, uluslararası toplumdan hesap sorulması çağrısı yapıldı.

Hamas, İsrail hapishanesinde tutulan 63 yaşındaki Filistinlinin hayatını kaybetmesinin "Tel Aviv'in kara siciline eklenen bir suç" olduğunu belirtti.

Hamas, İsrail hapishanesinde tutulan işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin ilinden Filistinli esir Muhammed Hüseyin Muhammed Gavadira'nın hayatını kaybetmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Gavadira'nın İsrail hapishanelerinde hayatını kaybetmesinin İsrail'in Filistinli esirler aleyhinde işlediği kara siciline eklenen yeni bir suç olduğu, bunun, cezaevi idaresinin, tutukluların iradesini ve direncini kırmayı amaçlayan sistematik politikası çerçevesinde uyguladığı kasıtlı tıbbi ihmal, işkence ve vahşi uygulamalar gölgesinde gerçekleştiği aktarıldı.

Filistinli esirin ölümünün tüm sorumluluğunun İsrail makamlarına ait olduğu kaydedilen açıklamada, Filistinlilere, esirlerin yanında yer almak için mümkün olan tüm çabayı göstermeleri, hürriyetlerine kavuşana kadar onlara destek olmaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, uluslararası hukuk kuruluşlarından, süregelen ihlaller karşısında etik ve yasal sorumluluklarını üstlenmeleri, İsrail'in işlediği suçlar konusunda hesap sorulması ve yargılanması için çaba sarf edilmesi istendi.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail hapishanesinde tutulan Muhammed Gavadira'nın hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Bu can kaybıyla İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana yaşamını yitiren esir Filistinlilerin sayısının 81'e yükseldiği belirtilmişti.

Kaynak: AA / Mohamed Majed - Güncel
5 gol, 2 kırmızı kart! Tarihi derbide Fenerbahçe 2-0'dan geri dönerek Beşiktaş'ı devirdi

Yıllarca konuşulacak derbi! Fenerbahçe 2-0'dan gelip kazandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez'in döviz listesine yeni para birimi eklendi

Merkez Bankası'nın döviz listesine yeni para birimi eklendi
THY, havalimanını birbirine katan Reha Muhtar'ı kara listeye aldı

Sen misin havalimanını karıştıran! Reha Muhtar'a ders gibi ceza
Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Sözleşmesi feshedildi

Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Sözleşmesi feshedildi
Sendikalardan asgari ücret için ilk rakam geldi! İşte istenilen tutar

Sendikalardan yeni asgari ücret için ilk rakam geldi
Merkez'in döviz listesine yeni para birimi eklendi

Merkez Bankası'nın döviz listesine yeni para birimi eklendi
Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi

Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi
MİT gizliliğini kaldırdı! İşte 1940 yılında hazırlanan İngiliz Kemal raporu

MİT'ten 85 yıl sonra bir ilk! İngiliz Kemal raporunu yayımladılar
Film sahnelerini aratmadı! Hareket halindeki TIR'dan çaldıkları akıllar zarar

Film sahnesi değil! Seyir halindeki TIR'dan çaldıkları akıllar zarar
Davutoğlu'ndan 'devrim' çağrısı! 5 maddede sıraladı

Davutoğlu'ndan 'devrim' çağrısı! Madde madde sıraladı
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratacak göndermeler

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a maç sonu bomba göndermeler
Savic'ten Uğurcan'a büyük ayıp

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Yeşilçam'ın jönü Engin Çağlar'ın cenazesinde büyük saygısızlık! Fotoğraf için yarışa girdiler

Yeşilçam jönünün cenazesinde büyük saygısızlık! Adeta yarışa girdiler
Yüzlerce PKK'lı terörist SDG'ye geçti, Türkiye teyakkuz ilan etti

Terör örgütü PKK'nın son hamlesi Türkiye'yi teyakkuza geçirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.