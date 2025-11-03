Hamas: Filistinli Esir Gavadira'nın Ölümü, İsrail'in Suçlarına Yeni Bir Ek

Hamas, İsrail hapishanesinde tutulan 63 yaşındaki Filistinlinin hayatını kaybetmesinin "Tel Aviv'in kara siciline eklenen bir suç" olduğunu belirtti.

Hamas, İsrail hapishanesinde tutulan işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin ilinden Filistinli esir Muhammed Hüseyin Muhammed Gavadira'nın hayatını kaybetmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Gavadira'nın İsrail hapishanelerinde hayatını kaybetmesinin İsrail'in Filistinli esirler aleyhinde işlediği kara siciline eklenen yeni bir suç olduğu, bunun, cezaevi idaresinin, tutukluların iradesini ve direncini kırmayı amaçlayan sistematik politikası çerçevesinde uyguladığı kasıtlı tıbbi ihmal, işkence ve vahşi uygulamalar gölgesinde gerçekleştiği aktarıldı.

Filistinli esirin ölümünün tüm sorumluluğunun İsrail makamlarına ait olduğu kaydedilen açıklamada, Filistinlilere, esirlerin yanında yer almak için mümkün olan tüm çabayı göstermeleri, hürriyetlerine kavuşana kadar onlara destek olmaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, uluslararası hukuk kuruluşlarından, süregelen ihlaller karşısında etik ve yasal sorumluluklarını üstlenmeleri, İsrail'in işlediği suçlar konusunda hesap sorulması ve yargılanması için çaba sarf edilmesi istendi.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail hapishanesinde tutulan Muhammed Gavadira'nın hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Bu can kaybıyla İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana yaşamını yitiren esir Filistinlilerin sayısının 81'e yükseldiği belirtilmişti.