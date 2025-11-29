Haberler

Hamas, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nde Küresel Seferberlik Çağrısı Yaptı

Güncelleme:
Hamas, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin halkına yönelik uygulamalarına karşı küresel çapta seferberlik çağrısında bulundu. 29 Kasım'da kutlanan bu gün, Filistin meselesinin çözümüne destek vermek amacıyla önemli bir fırsat sunuyor.

Hamas, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla, İsrail'in Filistin halkına yönelik uygulamalarına karşı küresel çapta kitlesel seferberliğin artırılması çağrısında bulundu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemizin ve dünyanın özgür halklarını bu cumartesi gününü, Siyonist işgale ve ihlallerine, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasını ihlal etmesine ve Batı Şeria ile işgal altındaki Kudüs'te terörizmin tırmanmasına karşı küresel kitle hareketini yeniden canlandırmak için uluslararası bir gün olarak değerlendirmeye çağırıyoruz." denildi.

Bu yılki Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nün, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının uygulanmaya başlamasının üzerinden yaklaşık elli gün geçtiği bir döneme denk geldiğine işaret edilen açıklamada, "Faşist işgal hükümetinin", binaları yıkarak, top atışları yaparak, suikastlar düzenleyerek ve Gazze'ye yardımların ulaşmasını engelleyerek, anlaşmayı her gün kasıtlı ve açıkça ihlal etmeyi sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Irkçı ve aşırılık yanlısı İsrail hükümetinin", terörizmini ve kibrini engelleyecek, saldırganlığını ve suç planlarını durduracak hiçbir caydırıcı unsurla karşılaşmadan tüm uluslararası sözleşmeleri ve uluslararası hukuku açıkça ihlal ederek Batı Şeria ve işgal altındaki Kudüs'te saldırganlığını, yerleşim ve Yahudileştirme planlarını tırmandırdığı ifade edildi.

Hamas'ın açıklamasında, "Filistin toprakları ve onun kalbindeki Kudüs ve Mescid-i Aksa Filistin toprağıdır ve öyle kalacaktır. Burada gaspçı Siyonist işgalcilere yer, meşruiyet veya egemenlik yoktur." değerlendirmesinde bulunuldu.

Hamas ile 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını her gün ihlal eden İsrail ordusu Filistinlilere yönelik saldırılarına aralıksız devam ediyor.

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması 10 Ekim'de yürürlüğe girmişti.

Buna rağmen İsrail, Hamas ile imzaladığı ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden 22 Kasım'da yapılan açıklamada, "İsrail ordusunun 10 Ekim'den beri yürürlükte olan ateşkes anlaşmasını 497 kez ihlal ettiği, söz konusu saldırılarda 342 Filistinlinin hayatını kaybettiği" bildirilmişti.

Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü

Tam 78 yıl önce, 29 Kasım 1947'de aldığı kararla İsrail'in, Filistin topraklarına hukuksuz şekilde yerleşmesine zemin hazırlayan BM, 2 Aralık 1977 ve 12 Aralık 1979'da aldığı iki kararla da 29 Kasım'ın "Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü" olarak kutlanmasına karar verdi.

BM Genel Kurulunun 29 Kasım 1977 tarihinde yaptığı oturumda alınan kararla Filistin sorununun çözümüne destek amacıyla 1978'den bu yana her yıl 29 Kasım, "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" olarak kutlanıyor.

BM'nin söz konusu kararında "Uluslararası dayanışma günü, uluslararası camianın, Filistin meselesinin henüz çözülmemiş olduğu gerçeğine odaklanması için bir fırsat sunmaktadır." ifadelerine yer veriliyor.

BM, Filistin halkının, "kendi kaderini tayin etme, bağımsız ve egemen olma ile Filistinli mültecilerin evlerine geri dönme" gibi BM Genel Kurulu'nun tanıdığı haklarını elde edemediğini kaydediyor.??

Dayanışma günü etkinlikleri kapsamında her yıl, sivil toplum kuruluşları ve bazı ülkelerde, Filistin halkıyla dayanışma mesajları yayımlanıp, toplantılar ile film gösterimleri gibi etkinlikler düzenleniyor.

BM Genel Kurulu'nda 29 Kasım 1977 tarihinde Filistin sorununun çözümüne destek vermek amacıyla ilan edilen "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü "nün 48. yıl dönümünde, hala Filistinlilere yönelik işgal, ihlal ve gasp politikaları durdurulamıyor.

İsrail, halihazırda tarihi Filistin topraklarının yüzde 85'ine el koymuş durumda. Topraklarının sadece yüzde 15'i üzerinde varlık göstermeye çalışan Filistin ise hala tam bağımsız ve egemen bir devlet olamadı.

Kaynak: AA / Omar Alothmani - Güncel
