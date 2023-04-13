Hamas: Filistin direnişi yerleşimcilerin ramazanın son on gününde Mescid-i Aksa'ya baskınını engelledi

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, Filistin direnişinin, fanatik Yahudi yerleşimcilerin ramazanın son on gününde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın yapmasını engellediğini söyledi.

Aruri, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen bir sempozyum sırasında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Salih el-Aruri, İsrail hükümetinin, Hamursuz (Pesah) Bayramı'nın son günlerinde Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya saldırmasını engellemesinin "bir vicdan uyanışı" değil, Filistin direnişi sayesinde gerçekleştiğini belirtti.

Aksa'ya ve içerideki murabıtlara saldırıların oldukça tehlikeli olduğuna dikkati çeken Aruri, direnişin Lübnan, Gazze ve Batı Şeria ve İsrail içinden karşılık verme konusunda harekete geçtiğine işaretle "Şayet bu karşılık olmasaydı, işgal güçleri Aksa'nın bir kısmını ele geçirecekti" ifadesini kullandı.

"Direniş tüm cephelerden karşılık vererek Mescid-i Aksa'nın koruyan bir Rabb'i ve onun uğrunda kendini feda edecek bir halkı ve direniş gücü olduğunu ispat etmiştir. İsrail benzersiz bir bölünme ve çekişme halini yaşıyor ve iç bölünme ve yok olma yolunda ilerliyor." açıklamasında bulunan Aruri, gelişmeler ve şartların direniş ekseni çıkarına hızlı bir şekilde ilerlediğinin altını çizdi.