Hamas, Filistin Devleti Kurulmadan Silah Bırakmayacak

GAZZE, 3 Ağustos (Xinhua) -- Hamas, ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un açıklamalarına cevaben Filistin Devleti kurulana kadar silah bırakmayacaklarını duyurdu.

Hamas'tan cumartesi günü yapılan yazılı açıklamada, "Direniş hareketi ve silahları, başta bağımsız ve tam egemen bir Filistin devletinin kurulması olmak üzere tüm ulusal haklarımız iade edilene kadar terk edilmeyecek" ifadelerine yer verildi.

İsrailli Haaretz gazetesinin bildirdiğine göre, cumartesi günü Tel Aviv'de İsrailli rehinelerin aileleriyle bir araya geldiği etkinlikte konuşan Witkoff, "Hamas silah bırakmaya hazır olduğunu söyledi. Birçok Arap hükümeti Hamas'ın silah bırakmasını talep ediyor. Dolayısıyla bu savaşı sona erdirecek bir çözüme çok ama çok yakınız" ifadelerini kullandı.

Hamas yaptığı ayrı bir açıklamada Witkoff'un Gazze Şeridi'ndeki yardım dağıtım merkezlerine yaptığı ziyareti, "kamuoyunu yanıltmak, işgalin imajını aklamak ve Gazze'deki açlık politikaları ile masum çocuk ve sivillerin sistematik olarak öldürülmesine siyasi kılıf sağlamak için önceden senaryolaştırılmış bir tiyatro gösterisi" olarak nitelendirdi.

Açıklamada, ABD yönetiminin "halkın aç bırakılmasına yönelik suçlara tamamen ortak olduğu" belirtildi.

Witkoff cuma günü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentini ziyaret ederek Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın tartışmalı yardım dağıtım merkezinde incelemelerde bulunmuştu.