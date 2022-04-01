Hamas: Esirler ve Mescid-i Aksa, İsrail'le devam eden çatışmanın asıl unsurlarıdır - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hamas: Esirler ve Mescid-i Aksa, İsrail'le devam eden çatışmanın asıl unsurlarıdır

AA - Çağrı Koşak - Güncel
Hamas: Esirler ve Mescid-i Aksa, İsrail'le devam eden çatışmanın asıl unsurlarıdır

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye, İsrail'in elinde bulunan Filistinli tutukluların ve Mescid-i Aksa'nın İsrail ile çatışmanın ana unsurları olduğunu açıkladı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye, İsrail'in elinde bulunan Filistinli tutukluların ve Mescid-i Aksa'nın İsrail ile çatışmanın ana unsurları olduğunu açıkladı.

Gazze'den yayın yapan Hamas'a ait El-Aksa televizyonuna konuşan Heniye'nin açıklamaları, Hamas'ın internet sitesinde yayınlandı.

Heniye, "Esirler (Filistinli tutuklular) ve Mescid-i Aksa, İsrail'le devam eden çatışmanın asıl unsurlarıdır." dedi.

İsrail'de son bir haftada 3 ayrı saldırıda toplam 11 İsraillinin hayatını kaybetmesine ilişkin konuşan Heniye, saldırılara desteğini belirtti.

Heniye, "İşgal altındaki topraklar (İsrail) ve Batı Şeria'da cesurca icra edilen askeri operasyonlar, halkımızın kurtuluşa ve (Filistin'e) dönüşe kadar direnişinin devam ettiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

İsrail ile Hamas arasında 2011'de Mısır arabuluculuğunda imzalanan esir takası anlaşmasını hatırlatan Heniye, İsrail'in elindeki Filistinli tutuklulara hitaben şu ifadeleri kullandı:

"Halkımızla işgalciler arasında açık bir hesap var. Bu hesap, ancak sizin kurtuluşunuzla kapanabilir. Bizim yeminimiz ve halkımızın yeminidir, sizi yüzüstü bırakmayacağız."

İsrail ve Hamas arasında son zamanlarda esir değişimiyle ilgili Mısır'da birçok görüşme yapıldığı, ancak ilerleme sağlanamadığı ifade ediliyor.

Filistin kaynaklarına göre İsrail hapishanelerinde yaklaşık 4 bin 500 Filistinli bulunuyor.

AA / Çağrı Koşak - Güncel

Mescit, İsrail, Gazze, Aksa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title