Hamas, Esir Asker ile İletişim Bağlantılarını Kaybettiğini Duyurdu

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Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları, İsrail'in hedef aldığı çifte vatandaş asker Edan Alexander ile bağlantılarını kaybettiklerini açıkladı. Sözcü Ebu Ubeyde, grubun yeniden irtibat kurmaya çalıştığını belirtti.

Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları, İsrail'in doğrudan hedef aldığı ABD ve İsrail çifte vatandaşı esir asker Edan Alexander ve onu elinde tutan grupla bağlantılarını kaybettiklerini duyurdu.

El-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı açıklamada, İsrail'in düzenlediği bombardımanla doğrudan hedef aldığı esir asker Alexander ve onu elinde tutan grupla bağlantılarını kaybettiklerini belirterek, söz konusu grupla yeniden irtibat sağlamaya çalıştıklarını vurguladı.

İsrail'in, çifte vatandaşlığı olan esirlerle ilgili konunun yarattığı baskıdan kurtulmak istediğine işaret eden Ebu Ubeyde, "İsrail işgal ordusunun, savaşı sürdürmek amacıyla çifte vatandaşlığa sahip esirler konusunun yarattığı baskıyı kasıtlı olarak hafifletmeye çalıştığını tahmin ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kassam Tugayları, 12 Nisan'da ABD ve İsrail çifte vatandaşlığı bulunan Alexander'in konuşmasının yer aldığı videosunu yayınlamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, videonun ardından esirin ailesiyle görüşerek Gazze'deki esirlerin geri döndürülmesi için çaba sarf ettiklerini belirterek, aileye acılarını paylaştığını söylemişti.

Esirin ABD'deki ailesi ise yayınlanan videonun ardından Yahudilerce kutsal Hamursuz (Pesah) Bayramına, İsrail'e göç ederek orduya katılan çocukları olmadan girdikleri için hükümete tepki gösterdi.

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Kaynak: AA / Hamdi Yıldız - Güncel
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