Hamas: İsrail'in Saldırısı Savaş Suçudur

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Endonezya Hastanesi Müdürü Dr. Mervan Sultan'ın evine düzenlediği saldırıda, Sultan ile eşi ve beş çocuğunun hayatını kaybetmesini "savaş suçu" olarak nitelendirerek, İsrail'in insanlığa karşı işlediği suçlar nedeniyle uluslararası mahkemelerde yargılanması çağrısında bulundu.

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Terörist işgal ( İsrail ) ordusunun Endonezya Hastanesi Müdürü Dr. Mervan Sultan'ın evine düzenlediği ve eşi ile beş çocuğunun şehit olmasına yol açan bu korkunç saldırı, Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı sürdürülen vahşi soykırım planının bir parçası olan bir savaş suçudur." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, İsrail'in sağlık sistemini doğrudan hedef aldığı, doktorları ve sağlık çalışanlarını modern çağda eşi benzeri görülmemiş yöntemlerle öldürmeye devam ettiği vurgulandı.

İsrail'in işlediği ihlallerin sonlandırılması ve sorumluların uluslararası mahkemelerde yargılanması gerektiği belirtilen açıklamada, "Bu vahşi suç, değer ve ahlaktan yoksun faşist rejimi ( İsrail ) ve ordusunu durdurmak için harekete geçmenin acilliyetini bir kez daha gözler önüne seriyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Tıbbi ve insani yardım personeline yönelik işlenen her saldırı, bu kişilerin doğrudan ve kasıtlı şekilde hedef alındığını, bunun önceden planlanmış bir yöntem olduğunu göstermektedir." ifadelerine yer verildi.

Gazze Sağlık Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze kentindeki bir eve düzenlediği hava saldırısında Dr. Mervan Sultan ve ailesinden birçok kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Gazze'deki Filistin Hükümeti Medya Ofisi'nin yayımladığı son verilere göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılardan bu yana 1 bin 580 sağlık çalışanı yaşamını yitirdi.

Öte yandan geçtiğimiz mayıs ayında Endonezya Hastanesi de İsrail güçlerinin hedefi olmuş, jeneratörleri tahrip edilmiş, birçok bölümü zarar görmüş ve sağlık personeli hastaları zorla tahliye etmek zorunda kalmıştı.

İsrail, ABD'nin tam desteğiyle yaklaşık 22 aydır Gazze'de soykırım uygulamakla suçlanıyor. Bu süreçte çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 191 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti ya da yaralandı, 11 binden fazla kişi kayboldu, yüz binlerce kişi ise yerinden edildi.