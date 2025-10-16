Haberler

Hamas Cesetlerin Çıkarılması İçin Özel Ekipmana İhtiyaç Duyuyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'deki İsrailli esirlerin cesetlerini çıkarmak için özel ekipman gerektiğini açıkladı ve mutabakata sadık kaldıklarını belirtti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de kalan İsrailli esirlerin cesetlerini çıkarabilmek için özel ekipmana ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, "Direniş, varılan mutabakata sadık kaldı ve hayatta olan tüm esirleri ve ulaşabildiği tüm esir cesetlerini teslim etti." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, "Kalan cenazelerin bulunması ve çıkarılması ise büyük çaba ve özel ekipman gerektirmektedir. Bu dosyayı tamamen kapatmak için yoğun şekilde çalışıyoruz." denildi.

Hamas, şu ana kadar Gazze Şeridi'ndeki 28 ölü esirden, 10'unun cesedini teslim etmişti.

Teslim edilen 10 cesetten birinin Nepal vatandaşı bir esire ait olduğu bildirilirken, İsrail, cesetlerden birinin İsrailli esire ait olmadığını ileri sürmüştü.

İsrail ise Gazze'den alıkoyduğu 90 Filistinlinin cenazesini iade etmişti.

Kaynak: AA / Mohamed Majed - Güncel
Trump: Şu an Çin ile ticaret savaşındayız

Trump'tan piyasaları allak bullak edecek çıkış: Şu anda savaştayız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
840 liralık kuponuyla altılıyı tek başına bildi! Kazandığı ikramiye inanılmaz

840 liralık altılı kuponuyla kazandığı ikramiye inanılmaz
'Dünyanın sonunu getirecek böcek' İstanbul'da görüldü

"Dünyanın sonunu getirecek böcek" İstanbul'da görüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.