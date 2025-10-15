Haberler

Hamas, Cenazesini Teslim Etti; Tamir Nimrodi Hava Saldırısında Öldü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas, 4 İsrailli esiri Kızılhaç’a teslim etti. Teslim edilenlerden biri olan Tamir Nimrodi'nin, Gazze’de tutulduğu sırada İsrail ordusunun hava saldırısında öldüğü bildirildi.

Hamas'ın dün cenazesini teslim ettiği esirlerden biri olan Tamir Nimrodi'nin Gazze Şeridi'nde tutulduğu sırada İsrail ordusunun hava saldırısında öldüğü ortaya çıktı.

Hamas, 4 İsrailli esire ait olduğunu söylediği cenazeleri dün akşam saatlerinde Kızılhaç'a teslim etti.

Tel Aviv makamlarından yapılan açıklamada, DNA testinden sonra cenazelerden birinin İsrailli esirlere ait olmadığı belirtildi.

Öte yandan teslim edilen esirlerden birinin İsrail askeri Tamir Nimrodi'ne ait olduğu ifade edildi.

İsrailli esir ailelerinden yapılan yazılı açıklamada, Nimrodi'nin 7 Ekim 2023'te Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı yakınındaki üsten sağ olarak Gazze'ye götürüldüğü kaydedildi.

Nimrodi'nin belirtilmeyen bir tarihte İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında öldüğü belirtildi.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
İsrail bugün Refah Sınır Kapısı'nı açıyor! Gazze'ye 600 yardım kamyonu girecek

Beklenen gün geldi çattı! Bu kapının açılması an meselesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balıkesir Sındırgı'da 4 büyüklüğünde deprem

6.1 ile sallanan şehrimiz beşik gibi! Bir korkutan deprem daha
Yunanistan'a kaçarken yakalanan Ünsal Ban bu kez kaçtı

Yurt dışı yasağıyla serbest bırakılan Ünsal Ban kaçtı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.