Hamas, BRICS Ülkelerinin Gazze İçin Yaptığı Çağrıyı Destekliyor

Hamas, BRICS ülkelerinin, "İsrail güçlerinin Gazze Şeridi ve işgal altındaki tüm Filistin topraklarından tamamen çekilmesi ve Gazze'de kalıcı ve koşulsuz ateşkes sağlanması" çağrısından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Hamas, Brezilya'nın ev sahipliğinde Rio de Janeiro kentinde düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi kapsamında yayımlanan ortak bildiriye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "BRICS zirvesinin ortak bildirisini, Gazze'de ateşkes ile işgal ordusunun çekilmesi çağrısını, uluslararası insancıl hukukun ihlallerinin ve aç bırakmanın bir savaş yöntemi olarak kullanılmasını kınamasını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Hamas, tüm ülkelere, Gazze'deki masum sivilleri hedef alan saldırılarını ve soykırımı durdurması, uluslararası hukuka uyması için İsrail hükümetine baskı yapılması çağrısında bulundu.

Hamas, ayrıca 2 milyondan fazla insana dayatılan suç niteliğindeki ablukanın kaldırılmasını istedi.

Brezilya'nın ev sahipliğinde Rio de Janeiro kentinde düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi kapsamında ortak bildiri yayımlanmıştı.

Bildiride, Gazze Şeridi'nin, Filistin'in "vazgeçilmez bir parçası olduğu" belirtilerek, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi ve işgal altındaki tüm Filistin topraklarından tamamen çekilmesinin yanı sıra Gazze'de kalıcı ve koşulsuz ateşkes sağlanması çağrısı yapılmıştı.