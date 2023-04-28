Hamas, Bitcoin'le Yapılan Bağışları Kabul Etmeyi Durdurdu

GAZZE, 28 Nisan (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nde İslami Direniş Hareketi'nin (Hamas) askeri kanadı El Kassam Tugayları, dijital para birimi "Bitcoin" aracılığıyla bağış toplamayı durdurma kararı aldı.

Grup Perşembe günü yaptığı basın açıklamasında, kararın "bağışçıların can güvenliğinin sağlanması ve herhangi bir zarara maruz kalmamaları çerçevesinde" alındığını bildirdi.

Açıklamada, "Bu kararı, özellikle bu para birimi üzerinden direnişe (Hamas'a) destek vermeye çalışanlara yönelik takibin yoğunlaşması ve düşmanca çabaların katlanması ışığında aldık" denildi.

Hamas, Bitcoin'le bağış yapmak dışında, mevcut çeşitli yollarla bağışların sürdürülmesi çağrısında bulundu.

İsrail Radyosu, İsrail'in terörle mücadele ekonomik işler ofisinin geçen hafta kripto para cinsinden yarım milyon şekelden fazla (138.888 ABD doları) karşılığı olan fon ele geçirdiğini bildirdi.

İsrail Radyosu'nun haberine göre, Gazze Şeridi'nde Hamas için çalışan borsa şirketlerine ait 80'den fazla dijital hesap ele geçirildi.

El Kassam Tugayları daha önce, finansman zorluklarıyla başa çıkmasına yardımcı olmak adına dijital para birimi aracılığıyla mali destek sağlanması çağrısında bulunmuştu.