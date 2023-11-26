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Hamas bir Rus vatandaşını serbest bıraktığını duyurdu

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Hamas, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çabalarına yanıt olarak bir Rus esiri serbest bıraktığını açıkladı.

Hamas, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çabalarına yanıt olarak bir Rus esiri serbest bıraktığını açıkladı.

Hamas'tan yayımlanan yazılı açıklamada, Filistin meselesine destek veren Rusya'nın tutumu takdir edildi.

Açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin'in çabalarına yanıt olarak Rus bir esirin serbest bırakıldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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