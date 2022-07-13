Hamas: Biden'ın Ortadoğu Ziyareti Filistin Davasının İlerletilmesine Yardım Etmeyecek

GAZZE, 13 Temmuz (Xinhua) -- İslami Direniş Hareketi (Hamas) Çarşamba günü, ABD Başkanı Joe Biden'ın yaklaşan Ortadoğu ziyaretinin Filistin davasının ilerletilmesine yardımcı olmayacağını söyledi. Gazze'deki Hamas sözcüsü Hazım Kasım, ziyaretin "sadece İsrail'in çıkarlarına hizmet ettiğini" söyledi. Biden Salı günü geç saatlerde İsrail'e gitmek üzere yola çıktı. ABD Başkanı, göreve başlamasından bu yana Ortadoğu'ya yaptığı ilk ziyarette, bölgeyle ilişkilerini yeniden ayarlamak için Batı Şeria ve Suudi Arabistan'ı da ziyaret edecek. Kasım Amerikan politikalarının reddedilmesi için çaba gösterilmesi çağrısında da bulundu. İsrail ile Filistinliler arasında gerilim, İsrail'de son birkaç aydır yaşanmakta olan bir dizi ölümcül saldırının, İsrail'in bu saldırıların şüphelilerini tutuklamak için Batı Şeria'da hemen hemen her gün baskınlar düzenlemesine yol açtığı için yükselmiş bulunuyor.

Xinhua / Güncel