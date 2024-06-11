Hamas, Biden'ın ateşkes planına cevap verdi

Hamas, ABD Başkanı Joe Biden tarafından açıklanan ateşkes planına dair cevabın Mısır ve Katar'a iletildiğini açıkladı.

Hamas ile İslami Cihad Hareketi'nden yapılan ortak yazılı açıklamada, ateşkes teklifi hakkındaki yanıtın "Filistin halkının çıkarlarını, Gazze'ye yönelik devam eden saldırının tamamen durdurulmasını ve (İsrail'in) Gazze Şeridi'nin tamamından çekilmesini" öncelediği bildirildi.

Açıklamada, "Filistin heyeti, ulusal sorumluluk bilinciyle, halkımıza karşı açılan bu savaşı sona erdirecek anlaşmaya olumlu yaklaşım göstermektedir." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Mısır ve Katar da Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin ABD tarafından sunulan teklife Hamas Hareketi ile diğer Filistinli grupların cevabını teslim aldıklarını duyurdu.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ile Katar Dışişleri Bakanlığı, X hesaplarından yaptıkları ortak açıklamada, "Mısır ile Katar, Hamas ve Filistinli grupların ateşkes teklifine ilişkin cevabını teslim aldığını duyurmaktadır." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, ABD ile bir anlaşmaya ulaşmak üzere devam eden çabaların devam ettiği belirtilirken aracı ülkelerin cevabının inceleneceği ve bundan sonra atılacak adımlara ilişkin ilgili taraflarla koordinasyon halinde olunacağı aktarıldı.