Hamas, Beyt Lahiya'da İsrail Askerlerine Pusuda Darbe Vurdu

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinin batısında birkaç gün önce kurdukları "karmaşık bir pusuda" bazı İsrail askerlerinin öldüğünü ve yaralandığını duyurdu.

Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, savaş cephelerinden dönen Kassam mensuplarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'nın batısında bulunan Atatra bölgesinde "karmaşık bir pusu" kurdukları belirtildi.

Kassam mensuplarının 3 İsrail askeri aracını patlayıcı ve füze ile hedef aldığı, bir İsrail birliği ile de hafif silahlar ve el bombalarıyla çatışmaya girdiği ifade edildi.

Pusuda İsrail askerleri arasından ölen ve yaralananlar olduğuna işaret edilen açıklamada, ayrıca geçtiğimiz cuma günü yaralıları tahliye etmek üzere helikopterlerin bölgeye iniş yaptığını gözlemledikleri kaydedildi.

İsrail ordusundan, konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen asker sayısı 856, yaralanan asker sayısı ise 2 bin 588'i kara saldırılarında olmak üzere 5 bin 58 oldu.