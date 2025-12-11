Hamas: Ben-Gvir'in İzzeddin El-Kassam'ın kabrini yıkma tehdidi benzeri görülmemiş bir saldırı

Hamas Hareketi, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Hayfa yakınlarında medfun bulunan İslam alimi Şeyh İzzeddin el-Kassam'ın kabrini yıktırmakla tehdit etmesini, "kabirlere ve mukaddesata karşı saygısızlık ve benzeri görülmemiş bir saldırı" olarak nitelendirdi.

Hamas yöneticilerinden Mahmud Merdavi, Ben-Gvir'in Şeyh Kassam'ın Hayfa'daki kabrini yıktırma tehdidinin ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Merdavi, "Bu konuda atılan ilk adımı ilan etmesi, kutsal değerlere karşı eşi benzeri görülmemiş bir ihlal ve saygısızlık anlamına gelmektedir." diyerek, bunun Filistin halkına karşı işlenen suçların ardından ölülerin kabirlerine kadar uzanan yeni bir ihlal olduğunu kaydetti.

Merdavi, Ben-Gvir'in açıklamasını şu sözlerle değerlendirdi:

"Bu davranış, işgalcilerin düştüğü ahlaki yozlaşmanın boyutunu ortaya koymakta ve halkımızın tarihine, ulusal ve dini sembollerine dokunmaktan çekinmeyen intikamcı bir zihniyeti yansıtmaktadır. Saygın Suriyeli alim ve mücahit, adaletsizliğe ve işgale karşı devrimci mücadelenin simgesi olan Şeyh el-Kassam'ın mezarını hedef almak, sadece bir mezara saldırı değil; aynı zamanda ulusun hafızasını silme ve devam eden mücadelesinin bir tanıklığını ortadan kaldırma girişimidir."

Ölülerin kutsallığına yapılan saygısızlığın işgal hükümetini yöneten faşist zihniyeti ortaya koyduğunu söyleyen Merdavi, İsrail'in uyguladığı aşırıcılığın resmi politika haline geldiğini ve bu barbarlığı dizginlemenin yolunun uluslararası bir pozisyon almaktan geçtiğini kaydetti.

Ben-Gvir, Telegram'da yaptığı bugünkü paylaşımında, Şeyh İzzeddin el-Kassam'ın türbesinin yakınında İslam Vakıf Komitesi tarafından kurulan çadırın kaldırılmasını denetlerken çekilen görüntülerini yayımladı ve türbenin yıkılması tehdidini yineledi.

Ben-Gvir, videoda, "Burası bizim toprağımız, İsrail Devleti'nin toprağı. Bu, İzzeddin el-Kassam'ın türbesi adı verilen kışkırtıcı yapının buradan kaldırılmasına yönelik ilk ve önemli bir adımdır." ifadelerine yer verdi.

Suriye'nin sahil kesimindeki Cebele beldesinde 1883 yılında dünyaya gelen Şeyh İzzeddin el-Kassam, Suriye'deki İngiliz ve Fransız işgallerine karşı yürütülen silahlı mücadelelerin liderliğini yapmıştı. İslami ilimlerdeki yetkinliğiyle de bilinen Kassam, Filistin mücadele tarihinin de oldukça önemli figürlerinden biridir.

İzzeddin el-Kassam, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus ile Cenin kentleri arasında bulunan Yabud mevkiinde yaşanan çatışmada 20 Kasım 1935'te şehit oldu.