Haberler

Hamas: Ben-Gvir'in İzzeddin El-Kassam'ın kabrini yıkma tehdidi benzeri görülmemiş bir saldırı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hamas Hareketi, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Hayfa yakınlarında medfun bulunan İslam alimi Şeyh İzzeddin el-Kassam'ın kabrini yıktırmakla tehdit etmesini, "kabirlere ve mukaddesata karşı saygısızlık ve benzeri görülmemiş bir saldırı" olarak nitelendirdi.

Hamas Hareketi, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Hayfa yakınlarında medfun bulunan İslam alimi Şeyh İzzeddin el-Kassam'ın kabrini yıktırmakla tehdit etmesini, "kabirlere ve mukaddesata karşı saygısızlık ve benzeri görülmemiş bir saldırı" olarak nitelendirdi.

Hamas yöneticilerinden Mahmud Merdavi, Ben-Gvir'in Şeyh Kassam'ın Hayfa'daki kabrini yıktırma tehdidinin ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Merdavi, "Bu konuda atılan ilk adımı ilan etmesi, kutsal değerlere karşı eşi benzeri görülmemiş bir ihlal ve saygısızlık anlamına gelmektedir." diyerek, bunun Filistin halkına karşı işlenen suçların ardından ölülerin kabirlerine kadar uzanan yeni bir ihlal olduğunu kaydetti.

Merdavi, Ben-Gvir'in açıklamasını şu sözlerle değerlendirdi:

"Bu davranış, işgalcilerin düştüğü ahlaki yozlaşmanın boyutunu ortaya koymakta ve halkımızın tarihine, ulusal ve dini sembollerine dokunmaktan çekinmeyen intikamcı bir zihniyeti yansıtmaktadır. Saygın Suriyeli alim ve mücahit, adaletsizliğe ve işgale karşı devrimci mücadelenin simgesi olan Şeyh el-Kassam'ın mezarını hedef almak, sadece bir mezara saldırı değil; aynı zamanda ulusun hafızasını silme ve devam eden mücadelesinin bir tanıklığını ortadan kaldırma girişimidir."

Ölülerin kutsallığına yapılan saygısızlığın işgal hükümetini yöneten faşist zihniyeti ortaya koyduğunu söyleyen Merdavi, İsrail'in uyguladığı aşırıcılığın resmi politika haline geldiğini ve bu barbarlığı dizginlemenin yolunun uluslararası bir pozisyon almaktan geçtiğini kaydetti.

Ben-Gvir, Telegram'da yaptığı bugünkü paylaşımında, Şeyh İzzeddin el-Kassam'ın türbesinin yakınında İslam Vakıf Komitesi tarafından kurulan çadırın kaldırılmasını denetlerken çekilen görüntülerini yayımladı ve türbenin yıkılması tehdidini yineledi.

Ben-Gvir, videoda, "Burası bizim toprağımız, İsrail Devleti'nin toprağı. Bu, İzzeddin el-Kassam'ın türbesi adı verilen kışkırtıcı yapının buradan kaldırılmasına yönelik ilk ve önemli bir adımdır." ifadelerine yer verdi.

Suriye'nin sahil kesimindeki Cebele beldesinde 1883 yılında dünyaya gelen Şeyh İzzeddin el-Kassam, Suriye'deki İngiliz ve Fransız işgallerine karşı yürütülen silahlı mücadelelerin liderliğini yapmıştı. İslami ilimlerdeki yetkinliğiyle de bilinen Kassam, Filistin mücadele tarihinin de oldukça önemli figürlerinden biridir.

İzzeddin el-Kassam, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus ile Cenin kentleri arasında bulunan Yabud mevkiinde yaşanan çatışmada 20 Kasım 1935'te şehit oldu.

Kaynak: AA / Mohamed Majed - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'ndan 'CHP ile istişareleriniz devam edecek mi?' sorusuna bomba yanıt

Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'nun sözleri görüşmeye damga vurdu
Hollywood'u sarsan kaza! Oyuncu Wenne Alton Davis feci şekilde can verdi

Sanat camiasını yasa boğan ölüm! Usta oyuncu feci şekilde can verdi
En acı cenaze! Yan yana tabutlar görenleri kahretti

En acı cenaze! Yan yana tabutlar görenleri kahretti
Bin çeyrek altına denk geliyor! Ahır görünümlü harabenin içine giren ekipler gördüklerine inanamadı

Bin çeyreğe denk geliyor! Şu harabenin içine giren ekipler şoke oldu
Güllü'nün kızı kaçış için her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke

Kızı her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke
Kanarya galibiyet peşinde! İşte Brann-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

İşte Brann-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
Gazeteci Enver Aysever tutuklandı

Enver Aysever tutuklandı
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Alanya'da dayı dehşet saçtı: 1 yeğenini öldürüp diğer yeğeni ve eniştesini yaraladı

Önce sosyal medyada haber verdi, sonra aile katliamına kalkıştı
Tamı tamına 1 ton 900 kilo! Yakalanmasalar hepsini vatandaşa yedireceklerdi

Zabıtalar bile gördüklerine inanamadı
Tolga Karel'den bomba Kenan İmirzalıoğlu iddiası

Tolga Karel'den bomba Kenan İmirzalıoğlu iddiası
Eski karısını çocuklarının gözü önünde öldürdü

Genç kadın, kızlarının gözü önünde vahşice katledildi
title