Hamas: Batı Şeria'da yeni yerleşimlerin inşası etnik temizlik suçudur

Hamas Hareketi, İsrail yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da yeni yerleşim bölgeleri inşasını onaylamasını "tehlikeli bir tırmanış ve etnik temizlik suçu" olarak nitelendirdi.

Hamas yaptığı yazılı açıklamada,"Batı Şeria'da yeni yerleşimler ve halkımızın zorunlu göçe maruz bırakılması, işgal güçlerine bir meşruiyet getirmeyeceği gibi, daha fazla direniş ve kapsamlı bir karşı duruşla karşılık bulacaktır." ifadelerine yer verdi.

Yeni yerleşimlere onay verilmesini "tehlikeli bir tırmanış ve etnik soykırım" olarak niteleyen Hamas, bunun işgal edilmiş topraklara alçakça bir saldırı olduğunu kaydetti.

Hamas açıklamasında uluslararası topluma, Filistin davasının adaletini kazanması için tarihi sorumluluklarını yerine getirmesi çağrısı yaparak, işgalin sürmesinin bölge için tehlike olduğu, uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiği hatırlatıldı.

İsrail Savunma Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Sivil İdare Yüksek Planlama Konseyi'nin yerleşim alt komitesinin, Batı Şeria'daki Yahuda ve Samiriye'deki Yahudi yerleşim birimlerinde yaklaşık dört bin konut inşa etmeye yönelik 25 planı onaylamak için 12 Mayıs'ta toplanacağı belirtilmişti.