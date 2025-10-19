Hamas, Ateşkesten Sonra İsrail Saldırıları Hakkında Açıklama Yaptı

Hamas, Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda 46 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, sivilleri kasten hedef aldığı, hareket serbestliği olan bölgelerde üzerlerine ateş açtığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nde ateşkesten bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda 46 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 132 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Ölü ve yaralıların yarısının kadın, çocuk ve yaşlılardan oluştuğu kaydedilen açıklamada, ayrıca saldırılarda Filistinli Ebu Şaban ailesinin 7'si çocuk 2'si kadın olmak üzere 11 ferdinin yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı.

Hamas bu saldırıları, "anlaşmayı başarısızlığa uğratma ve baltalama girişimi ile saldırganlık politikasının devamı" şeklinde nitelendirdi.

Açıklamada ayrıca İsrail ordusunun, "sarı hat" olarak bilinen çekilme hattı boyunca ateş açarak kontrol sağlamaya çalıştığı, kontrol bölgesinin Gazze Şeridi'nin güney, doğu ve kuzey kesimlerinden iç kesimlere doğru 600 ila 1500 metre arasında değiştiği kaydedildi.

İsrail ordusunun, topçu atışlarıyla düzenlediği saldırılarla Filistinlilerin evlerine dönmelerini engellediği vurgulanan açıklamada, saldırılarda insansız hava araçları ve sivil görünümlü kamyonlara monte edilmiş gözetleme ekipmanları kullanıldığı ve kişilerin üzerine doğrudan ateş açıldığı belirtildi.

Gazze Şeridi'ndeki hükümetin Medya Ofisi'nden dün yapılan açıklamada, İsrail'in, Gazze'de varılan ateşkesi 47 defa ihlal ettiği ve bu saldırılarda 38 Filistinlinin öldüğü, 143 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail ordusu, gün içerisinde yaptığı açıklamada Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek Gazze'de birçok noktaya hava saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise ateşkes başta olmak üzere yapılan tüm anlaşmalara tamamen bağlı olduklarını açıklamıştı.