Hamas: Ateşkesi ihlal eden taraf İsrail

Hamas, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldıran İsrail ile Filistinli gruplar arasında ateşkes sağlandığının duyurulmasının ardından bunu ihlal eden tarafın İsrail olduğunu açıkladı.

Hamas, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldıran İsrail ile Filistinli gruplar arasında ateşkes sağlandığının duyurulmasının ardından bunu ihlal eden tarafın İsrail olduğunu açıkladı.

Hamas'ın Arap ve İslam Dünyasıyla İlişkiler Ofisi Başkanı Halil el-Hayye, Arap ülkelerinin dışişleri bakanları, onlarca ülkenin büyükelçileri ve uluslararası kurumlara İsrail'in saldırılarıyla ilgili mektup gönderdi.

Filistinli esir Hıdır Adnan'ın 86 gün süren açlık grevi sonrası ölümüyle başlayan gerilimin patlak verdiğini ve İsrail saldırılarının artarak devam ettiğini aktaran Hayye, Gazze Şeridi'ne saldıran İsrail ile Filistinli gruplar arasında dün ateşkes sağlandığının duyurulmasının ardından ateşkesi ihlal eden tarafın İsrail olduğunu belirtti.

İsrail'in saldırılarını "terörizm" olarak nitelendiren Hayye, bunun güvenlik ve istikrarı ortadan kaldırdığını vurguladı.

Halil el-Hayye, uluslararası toplumu, Filistin halkına karşı sorumluluğunu üstlenmeye ve "İsrail'in insanlığa karşı suç işlemekten uluslararası mahkemelerde yargılanmasını" sağlamaya çağırdı.

Ne olmuştu?

İsrail ordusu, 9 Mayıs Salı sabaha karşı İslami Cihad Hareketinin lider kadrosunu hedef aldığını savunarak, abluka altındaki Gazze'ye saldırı başlatmıştı.

Filistinli gruplar da Gazze'den İsrail'e bir dizi roket atarak karşılık vermişti.

İsrail ordusunun saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 25'e, yaralı sayısı ise 76'ya yükselmişti.

Mısır devlet televizyonu dün, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldıran İsrail ile Filistinli gruplar arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.

Ancak daha sonra İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise başlattıkları "askeri harekatın sona ermediğini" ve Gazze'ye şiddetli biçimde saldırmaya devam ettiklerini açıklamıştı.