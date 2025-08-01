Hamas, Ateşkes Müzakerelerine Yeniden Katılmaya Hazır

Hamas, Gazze'deki şiddetli insani kriz sona erdirilip yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı takdirde, ateşkes anlaşmasına yönelik müzakerelere derhal yeniden katılmaya hazır olduklarını bildirdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, müzakerelerin açlık ve kıtlık ortamında sürdürülmesinin anlamını ve amacını yitirdiği uyarısında bulunularak, "Yardımlar Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaşır ve derinleşen insani kriz ile kıtlık sona erdirilirse, müzakerelere yeniden ve derhal katılmaya hazırız." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, uluslararası toplum ve ilgili tüm taraflar, İsrail'in Gazze'de işlediği toplu katliamı durdurmak, gıda yardımını Gazze Şeridi'nin tamamındaki ihtiyaç sahiplerine hiçbir kısıtlama olmaksızın ve derhal ulaştırmak ile bu yardımların güvenliğini sağlamak üzere acilen harekete geçmeye çağrıldı.

Hamas, daha önce birçok kez, ateşkes ve saldırıların sona erdirilmesine yönelik bir anlaşmaya varmak amacıyla müzakerelere ciddi şekilde katıldığını vurgulamıştı.

Ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail hükümeti, anlaşmaya varılmasının önüne engeller koymaya devam ediyor.

Bu tavırda, savaşa son verilmesine karşı çıkan, Gazze'nin yeniden işgal edilmesi ve halkın zorla göç ettirilmesini savunan aşırı sağcı koalisyon ortaklarının baskısının etkili olduğu belirtiliyor.

Gazze Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana yetersiz beslenme ve açlık nedeniyle yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 91'i çocuk en az 160'a yükseldi.

Yerel kaynaklar, İsrail'in 5 aydan uzun süredir sınır kapılarını kapalı tutarak, bebek maması, ilaç ve temel gıda maddelerinin girişini engellediğini ifade ediyor.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), 29 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Gazze'deki her üç kişiden birinin günlerdir hiçbir şey yemediğini vurgulayarak, bölgede kıtlığın "en kötü senaryosunun" yaşandığı kaydedildi.