Hamas, Arap Birliği Zirvesi'nde Alınan Kararları Memnuniyetle Karşıladı

Hamas, Arap Birliği Zirvesi'nde Alınan Kararları Memnuniyetle Karşıladı
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Hamas, Bağdat'taki 34. Arap Birliği Zirvesi'nde, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki eylemlerinin durdurulması yönündeki çağrıları olumlu buldu. Filistin'in özgürlük ve kendi kaderini tayin etme hakkının desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Hamas, Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen 34. Arap Birliği Zirvesi'nin sonuçlarını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Hamas, zirvede, İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği soykırımın durdurulması yönündeki çağrıları olumlu bulduğunu belirterek, bu tutumların "somut ve pratik adımlara dönüştürülmesini" talep etti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Arap zirvesinin sonuçlarını ve liderlerin Gazze Şeridi'nde süren soykırımın durdurulması, saldırıların hemen sona erdirilmesi, sınır kapılarının açılması ve yardım girişinin sağlanması yönündeki çağrılarını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, kapanış bildirisinde saldırının açık şekilde kınanması, derhal durdurulmasının talep edilmesi ve Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine kesin bir şekilde karşı çıkılmasının takdirle karşılandığı belirtildi.

Ayrıca açıklamada, Filistinlilerin dönüş, özgürlük ve kendi kaderini tayin etme hakkının ve başkenti Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma hakkının teyit edilmesi ve İsrail'in Yahudileştirme, yerleşim ve aç bırakma politikalarının reddedilmesinin önemli olduğu ifade edildi.

Hamas, Riyad'da Kasım 2023'te düzenlenen Arap-İslam Zirvesi'nde alınan, "kuşatmanın kırılması ve yardımların derhal ulaştırılmasına" yönelik kararların uygulanmasını da talep etti.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Arap Birliği Zirvesi kapsamındaki Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında, siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda önemli kararların alındığını belirttiği zirvede, Filistin meselesinin Arap dünyasının merkezi sorunu olarak ele alındığını, liderlerin Filistin halkının haklarına verdikleri desteği yinelediklerini ve kutsal mekanlara yönelik ihlallerin reddedildiğini vurgulamıştı.

Zirvede, Libya, Suriye, Yemen, Sudan ve Somali gibi ülkelerdeki krizlerin de ele alındığını kaydeden Hüseyin, bu krizlere dış müdahaleler olmadan, siyasi çözümlerle yaklaşılması gerektiğini söylemişti.

Bağdat'taki Arap Birliği Zirvesi

Bağdat'ta başlayan 34. Arap Birliği Zirvesi ve 5. Arap Ekonomik Zirvesi'ne Arap liderler, Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Körfez İşbirliği Konseyi temsilcileri ile uluslararası konuklar katıldı.

Açılışta, bir önceki zirveye ev sahipliği yapan Bahreyn temsilcisi konuşma yaptıktan sonra başkanlığı Irak'a devretti.

Kaynak: AA / Mohamed Majed - Güncel
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