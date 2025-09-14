Hamas, Arap Birliği ve İİT Ülkelerine İsrail Saldırılarına Dur Demeleri İçin Çağrı Yaptı

Hamas, Katar'ın başkenti Doha'da bulunan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği'ne üye ülkelerin dışişleri bakanlarına, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının son bulması için harekete geçme çağrısında bulundu.

İsrail'in 9 Eylül'de Katar'a yönelik saldırısını görüşmek üzere yarın Doha'da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi öncesinde bugün dışişleri bakanları düzeyinde hazırlık toplantısı yapıldı.

Hamas tarafından dışişleri bakanları ile uluslararası ve bölgesel kuruluşların genel sekreterlerine gönderilen yazılı mesajda, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmaları için yürütülen çalışmaların İsrail hükümeti tarafından sabote edildiği belirtildi.

Mesajda, Doha'ya yönelik saldırının, müzakere heyetinin, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya gelmesi ve ateşkese yönelik yeni teklifi teslim almasından bir gün sonra meydana geldiği aktarıldı.

Söz konusu saldırının, müzakerelerde arabuluculuk yapan Katar'ın egemenliğine yönelik apaçık bir saldırı olduğu ifade edildi.

Hamas'ın Gazze'deki soykırımın durması için azami esneklik gösterdiği ancak İsrail hükümetinin, suikastlar düzenleyerek, yeni şartlar ekleyerek ve katliamlar yaparak tüm anlaşmaları baltaladığı kaydedildi.

Hamas, anlaşmanın tüm maddelerine uymasına rağmen İsrail'in Ocak 2025'te varılan anlaşmayı saldırılara, katliamlara ve zorla yerinden etme ve Filistinlileri aç bırakma politikasına geri dönerek bozduğu aktarıldı.

İsrail'in, Filistin halkına yönelik soykırım ve zorla yerinden etme planını sonuna kadar sürdürmeye kararlı olduğu belirtilen mesajda, aşırı sağcı İsrail hükümetinin, dünyada ve bölgede terör ve radikalizme tehlikeli bir kapı araladığı ifade edildi.

Mesajda, uluslararası toplum ile Arap ve İslam ülkelerinden, "İsrail'in saldırılarının son bulması, liderlerinin savaş suçları ve devlet egemenliği ihlalinden yargılanması, siyasi ve ekonomik olarak boykot edilerek uluslararası alanda tecrit edilmesi için harekete geçmeleri" istendi.