Hamas: Arafat'a uygulanan kuşatma ve suikast, Gazze ve Batı Şeria'da sürüyor

Hamas, Filistin direnişinin efsane lideri Yasir Arafat'a İsrail tarafından uygulanan kuşatma ve suikastın, Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinlilere karşı devam ettiğini belirtti.

Hamas'ın Ulusal İlişkiler Ofisi Başkanı Hüsam Bedran, Arafat'ın vefatının 21. yılı münasebetiyle bir açıklama yaptı.

Arafat'ın Filistin halkının meşru ulusal haklarını güvence altına almak için mücadele ettiğini vurgulayan Bedran, "Arafat'ın hatırası bize birlik olma ve şehitlerin yolunu devam ettirme görevini hatırlatıyor." ifadesini kullandı.

Bedran, yalnızca Arafat'ı değil İsrail'in onunla birlikte katlettiği tüm Filistinlileri yad ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Arafat'ı hedef alan kuşatma ve suikast suçu, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı bugün de işlenmeye devam ediyor. Bu durum, işgalci İsrail'e ve saldırgan planlarına karşı ulusal birliğe tutunmanın ve birleşik bir mücadele stratejisi ortaya koymanın gerekliliğini doğruluyor."

Arafat'ın 21. ölüm yılında Hamas'ın Filistin halkının haklarını, topraklarını ve kutsal mekanlarını korumaya yönelik sözüne bağlı kalacağının altını çizen Bedran, Arafat'ın hatırasının mücadele ve kurtuluş yolunu aydınlatacağına vurgu yaptı.

Bedran ayrıca Hamas'ın başta Batı Şeria ve Gazze ile İsrail hapishanelerindeki Filistinliler meselesi olmak üzere mevcut zorluklarla mücadele etmek adına ortak ulusal adımlar atmak için Filistinli gruplarla sürekli temas halinde olduğunu ifade etti.

İsrail güçleri 2002'de Arafat'ı işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan karargahında ev hapsine almıştı. Filistin yönetiminin merkezi olan karargahını 2 yıl abluka altında tutan İsrail güçleri, burayı birçok kez tanklarla da hedef almıştı.

2004 yılında rahatsızlanan Arafat'a grip teşhisi konuldu ancak bir türlü iyileşemedi. İsrail'in izin vermesinin ardından tedavi için 29 Ekim 2004'te Fransa'ya götürülen Arafat, 11 Kasım 2004'te Paris'teki Percy Askeri Hastanesi'nde 75 yaşında hayatını kaybetmişti