Hamas, Anlaşma İçin Olumlu Yaklaşıyor

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Hamas, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına son vermek amacıyla arabulucuların önerilerine olumlu yaklaştığını duyurdu. Potansiyel bir anlaşmanın kalıcı ateşkes, israilli güçlerin çekilmesi ve insani yardım sağlanmasını içermesi gerektiği vurgulandı.

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü soykırımı sona erdirmek için kapsamlı bir anlaşmaya varmayı amaçlayan arabulucuların çabalarına ve her türlü ciddi öneriye olumlu yaklaşmaya açık olduğunu duyurdu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Arabulucuların çabalarına ve halkımıza karşı yürütülen saldırıların ve soykırım savaşının durdurulmasını sağlayacak her türlü ciddi fikir veya öneriye yönelik olumlu tutumumuzu sürdürdüğümüzü vurguluyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, herhangi bir anlaşmanın "kalıcı bir ateşkesi, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesini, acil insani yardım akışının sağlanmasını, yeniden inşanın başlatılmasını ve ciddi bir esir değişim anlaşmasına varılmasını sağlaması gerektiği" vurgulandı.

Hamas'ın açıklamasında, şu ana kadar bir anlaşmaya varılamamasından tamamen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümeti sorumlu tutuldu.

Kaynak: AA / Güncel
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