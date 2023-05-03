Hamas, açlık grevinde ölen Filistinli tutuklunun cenazesinin teslim edilmesini istiyor

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Gazze Şeridi'ndeki direniş grupları ile İsrail arasında ateşkesi sağlayan arabuluculara, İsrail hapishanesinde hayatını kaybeden açlık grevindeki Filistinli tutuklu Hıdır Adnan'ın naaşının ailesine teslim edilmesi gerektiğini ilettiklerini bildirdi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Gazze Şeridi'ndeki direniş grupları ile İsrail arasında ateşkesi sağlayan arabuluculara, İsrail hapishanesinde hayatını kaybeden açlık grevindeki Filistinli tutuklu Hıdır Adnan'ın naaşının ailesine teslim edilmesi gerektiğini ilettiklerini bildirdi.

Heniyye, yaptığı yazılı açıklamada, Filistin halkı ve direniş gruplarının, açlık grevinin 87. gününde dün vefat eden Filistinli tutuklu Adnan'a karşı yükümlülüklerini yerine getirmekten geri durmadığını ifade etti.

İsrail ile Filistinli direniş grupları arasında ateşkesi sağlayan arabulucuların hepsine, Adnan'ın naaşının ailesine teslim edilmesi gerektiğini ilettiklerini aktaran Heniyye, söz konusu arabuluculara ilişkin ise bilgi vermedi.

Filistinli gruplar, "çok sayıda tarafın girişimde bulunduğu arabuluculuk çalışmalarının ardından İsrail ve Filistinli gruplar arasında saat 03.30'da başlamak üzere ateşkesin sağlandığı" bilgisini paylaşmıştı.

Ne olmuştu?

İsrail hapishanesinde 87 gündür açlık grevinde olan Filistinli tutuklu Hıdır Adnan'ın dün sabah hayatını kaybetmesinin ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail yönüne 30'dan fazla roket atılmıştı.

Gazze'den atılan roketlerin, yerleşim alanlarına düşmesi sonucu 5 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.

Roket atışlarına karşı İsrail savaş uçakları da Gazze'yi bombardımana tutmuştu.

Heniyye'nin, gece saatlerinde İsrail saldırılarının durdurulması için Mısır, Katar ve Birleşmiş Milletler ile görüşmeler yaptığı açıklanmıştı.