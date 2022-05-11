Hamas: ABD vatandaşı Aljazeera muhabirinin öldürülmesi Washington için bir sınav niteliğinde

Hamas yöneticilerinden Musa Ebu Merzuk, Katar merkezli Aljazeera televizyonunun deneyimli kadın muhabiri ve ABD vatandaşı Şirin Ebu Akile'nin Batı Şeria'da görevi sırasında öldürülmesi olayının, ABD için bir "sınav" niteliğinde olduğunu belirtti.

Ebu Merzuk, Aljazeera muhabirinin öldürülmesine ilişkin AA muhabirine konuştu.

Hamas yöneticisi, "Bu olay, işgalin ( İsrail'in) yanında olan ve suçlarını örtbas eden ABD'nin tutumu açısından ve Ebu Akile'nin ABD vatandaşlığı bulunması nedeniyle Washington için bir sınav niteliğindedir." dedi.

İşlediği suçlar ve gazetecileri kasıtlı olarak hedef alması nedeniyle İsrail'in yargılanması çağrısında bulunan Ebu Merzuk, gerçekleri örtmek, Filistin halkına karşı işlenen suçları ortaya çıkaran sesleri susturmak amacıyla gazetecilerin hedef alındığını vurguladı.

Ebu Merzuk, olayda yaralanan gazeteci Ali es-Sumudi'ye de acil şifa diledi.

Aljazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi

Katar merkezli Aljazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile, İsrail askerlerinin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak başından ağır yaralanan Ebu Akile yaşamını yitirmişti.

Ebu Akile'nin hayatını kaybettiği olayda yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Sumudi'nin durumunun stabil olduğu bildirilmişti.

Aljazeera'nın ilk nesil saha muhabirlerinden 51 yaşındaki gazeteci, İsrail'in işgal altındaki topraklarda Filistin halkına yönelik saldırılarını kayıt altına almak için uzun süredir bölgede çalışmalar yürütüyordu.

1971 Kudüs doğumlu Ebu Akile, Ürdün'deki Yermuk Üniversitesi Gazetecilik ve Medya Bölümü mezunuydu.

Cenin Kampı'na bu sabah baskın düzenleyen ve bir Filistinliyi gözaltına almak için evinin çevresini kuşatan İsrail güçleri ile Filistinliler arasında olaylar çıkmıştı.