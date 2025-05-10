Hamas, ABD'nin Gazze'deki İnsani Yardım Suçlamalarını Reddetti

GAZZE, 10 Mayıs (Xinhua) -- Hamas, Gazze Şeridi'ndeki insani yardımları Hamas'ın kontrolü ettiğine yönelik ABD'nin suçlamalarını reddetti.

Hamas'tan cuma günü yapılan açıklamasında ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin örgütü Gazze'deki insani yardımları kontrol etmekle suçlamasının "gerçeğe aykırı" olduğu belirtildi.

Cuma günü yaptığı açıklamada Gazze'de yardımların özel şirketler aracılığıyla dağıtılacağı yeni bir sistem hazırlandığını belirten Huckabee, söz konusu sistemle Hamas'ın yardımları çalmasını önlemenin amaçlandığını söylemişti.

ABD'nin suçlamalarını "Gazze'de faaliyet gösteren tüm Birleşmiş Milletler kuruluşları ve ajansları tarafından ifşa edilen İsrail yalanlarının bir tekrarı" olarak nitelendiren Hamas, "Büyükelçi, İsrail'in açık politikasıyla Gazze halkını yerinden etme ve boyun eğdirme planlarına desteklerini haklı göstermek için aynı yalanlara başvuruyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh da bir basın açıklamasıyla ABD'nin söz konusu planını yalanladı.

"Gazze'deki sınırlı insani yardımın dağıtımını uluslararası şirketlere emanet eden ABD planının insani yardım çalışmalarıyla hiçbir ilgisi yoktur" diyen Fettuh, planı "Filistinlileri yerleşim bölgelerinde ve apartheid kamplarında tecrit etmeyi ve onları yaşamın en gerekli ihtiyaçlarından mahrum bırakmayı amaçlayan tehlikeli bir ırkçı proje" olarak nitelendirdi.