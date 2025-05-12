Hamas, ABD-İsrail Çifte Vatandaşı Askeri Serbest Bıraktı

Hamas'ın ABD'yle doğrudan görüşmeleri neticesinde, Gazze'deki ABD- İsrail çifte vatandaşı esir asker, Kızılhaç heyetine teslim edilerek serbest bırakıldı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ABD- İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander'ı serbest bıraktığını duyurdu.

Alexander'ın Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edildiği belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN, Alexander'ı teslim alan Kızılhaç heyetine ait araçların Han Yunus'tan ayrılırken görüntülerini yayımladı.

İsrail ordusuna teslim edildi

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Kızılhaç ekiplerinden teslim alınan Alexander'ın ilk kabul noktasına ulaştığı ve İsrail tarafına geçtiği bildirildi.

Gazze sınırındaki Reim bölgesine getirilen esirin burada ilk sağlık kontrolünden geçirildiği bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN, serbest kalan esirin burada ailesinin yanı sıra ABD'den Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rehine İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler ve İsrail Başbakanlık Esirler ve Kayıplar Koordinatörü Gal Hirsch'in karşılayacağını bildirdi.

Daha sonra, Tel Aviv Ichilov Hastanesi'nde detaylı sağlık kontrolünden geçecek olan esirin, annesi Yael Alexander'ın bildirdiği üzere, sağlığının elvermesi durumunda ABD Başkanı Trump ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşmek üzere Katar'a gitmesi bekleniyor.