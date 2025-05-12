ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK'nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir

PKK'nın kendini feshetmesine ABD ne diyor? İlk açıklama geldi
PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık

PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'daki fırsat penceresini Ukrayna ve Rusya heba etmemeli

İstanbul zirvesine ilişkin çarpıcı çıkış! Erdoğan'dan iki lidere uyarı
PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? Ankara kulislerinden Birleşmiş Milletler iddiasına net yanıt

PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? O iddia kesinkes yalanlandı

Hamas, ABD-İsrail Çifte Vatandaşı Askeri Serbest Bıraktı

Hamas, ABD-İsrail Çifte Vatandaşı Askeri Serbest Bıraktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas, ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander'ı, ABD ile yaptığı doğrudan görüşmeler sonucu serbest bıraktı. Alexander, Kızılhaç heyetine teslim edilerek İsrail ordusuna ulaştırıldı ve sağlık kontrolüne alındı.

Hamas'ın ABD'yle doğrudan görüşmeleri neticesinde, Gazze'deki ABD- İsrail çifte vatandaşı esir asker, Kızılhaç heyetine teslim edilerek serbest bırakıldı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ABD- İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander'ı serbest bıraktığını duyurdu.

Alexander'ın Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edildiği belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN, Alexander'ı teslim alan Kızılhaç heyetine ait araçların Han Yunus'tan ayrılırken görüntülerini yayımladı.

İsrail ordusuna teslim edildi

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Kızılhaç ekiplerinden teslim alınan Alexander'ın ilk kabul noktasına ulaştığı ve İsrail tarafına geçtiği bildirildi.

Gazze sınırındaki Reim bölgesine getirilen esirin burada ilk sağlık kontrolünden geçirildiği bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN, serbest kalan esirin burada ailesinin yanı sıra ABD'den Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rehine İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler ve İsrail Başbakanlık Esirler ve Kayıplar Koordinatörü Gal Hirsch'in karşılayacağını bildirdi.

Daha sonra, Tel Aviv Ichilov Hastanesi'nde detaylı sağlık kontrolünden geçecek olan esirin, annesi Yael Alexander'ın bildirdiği üzere, sağlığının elvermesi durumunda ABD Başkanı Trump ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşmek üzere Katar'a gitmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı

DEM Partililerle şakalaşan Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı
Zekeriya Yapıcıoğlu: PKK hayalleri bir kez daha yıkarsa devlet mekanizması tepkiler verebilir

Yapıcıoğlu'nun PKK'ya uyarısı önemli: Hayaller yine yıkılırsa...
Zehra Güneş, Fenerbahçe'nin yıldızıyla ABD'de tatile çıktı

Zehra Güneş, Fenerbahçeli yıldızla ABD'ye tatile gitti
PKK kendini feshetti, ilk şehidin oğlu konuştu: Bu ülke hepimizin

PKK kendini feshetti, ilk şehidin oğlu konuştu
Selahattin Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk açıklama! Tek tek isim saydı
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.