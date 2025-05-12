Hamas, ABD ile Anlaşarak Esir Askeri Serbest Bırakacak

Hamas'ın ABD yönetimiyle anlaşarak Gazze Şeridi'ndeki ABD- İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander'ı bırakacak olmasına rağmen, İsrail Başbakanlığı, "herhangi bir ateşkes veya karşılıklı esir takası vadetmediğini" savundu.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Alexander'ın "karşılıksız" serbest bırakılmasının "ABD Başkanı Donald Trump'ın desteğiyle yürüttükleri gayretli siyaset ve İsrail askerlerinin Gazze'deki askeri baskısı karşısında gerçekleştiği" ileri sürüldü.

Açıklamada, "İsrail herhangi bir ateşkes veya esir takası vadetmedi sadece Alexander'ın serbest bırakılacağı bir güvenli koridor sağlamayı kabul etti." ifadesine yer verildi.

Hamas'ın diğer esirleri serbest bırakmasını öngören "kritik günlerde" olunduğu, müzakerelerin "ateş altında ve ilerleyen günlerde saldırıları yoğunlaştırma hazırlığı içinde gerçekleşeceği" belirtildi.

Buna karşın İsrail'in Kanal12 televizyonu, Hamas'ın Gazze'den serbest bırakacağı esir için orduya TSİ 12.00'de ateşkes uygulama talimatı verildiğini aktardı.

Hamas, ABD yönetimiyle gerçekleştirdiği görüşmeler sonucu "ateşkesin sağlanması, Gazze'ye girişlerin açılması, insani yardımların girişinin sağlanması için ilk adım niteliğinde" ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander'ın serbest bırakılacağını duyurmuştu.