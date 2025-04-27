Hamas, 5 Yıllık Ateşkes ve Rehinelerin Serbest Bırakılması Önerisini Kabul Etti

KAHİRE, 27 Nisan (Xinhua) -- Hamas'ın üst düzey liderlerinden Halil el-Hayye'nin başkanlık yaptığı Hamas heyeti, 5 yıllık ateşkes karşılığında tüm İsrailli rehinelerin serbest bırakılması önerisini kabul etti.

Mısırlı bir güvenlik kaynağı cumartesi günü Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilen görüşmelerin, Gazze'deki savaşın sona erdirilmesine yönelik çalışmaların ilerlemesi açısından "son derece önemli" olduğunu söyleyerek çeşitli önerileri değerlendiren Hamas heyetinin 5 yıllık ateşkes önerisini kabul ettiğini belirtti.

Kaynak, henüz önerilerin hiçbirine resmi olarak yanıt vermeyen İsrail'in rehinelerin serbest kalmasına ilişkin müzakerelerin devamı konusundaysa yeşil ışık yaktığını kaydetti.

Mısır'da yayın yapan El-Kahire haber kanalı da Hamas heyetinin, İsrail güçlerinin Gazze'den tamamen geri çekilmesini ve bölgeye insani yardımların ulaşmasının güvence altına alınmasını sağlayacak kapsamlı bir anlaşmayı da görüşeceğini bildirdi. Görüşmelerin, Gazze'nin yönetimi için bir komite kurulmasını da kapsaması bekleniyor.