Üye Girişi
Haberler
Hamas'tan esir takası sonrası ilk açıklama: Halkımızın akan kanı boşuna olmayacak

Hamas'tan esir takası sonrası ilk açıklama: Halkımızın akan kanı boşuna olmayacak
Ateşkesin ardından İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı

Ateşkesin ardından İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı
İsrailli rehinelerin Hamas tarafından serbest bırakıldığı anlar görüntülendi

İsrailli 3 rehine böyle serbest bırakıldı
Ateşkes sonrası yurduna dönen Filistinli: Neyim varsa feda ettim, Allah'ın izniyle galip geldik

Ateşkes sonrası yurda dönen Filistinli kadının o sözleri duygulandırdı

Hamas, 3 İsrailli Esiri Kızılhaç'a Teslim Etti; İsrail 90 Filistinli Mahkumu Serbest Bırakacak

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, üç İsrailli esiri Kızılhaç'a teslim etti. İsrail'in ise toplam 90 Filistinli mahkumu serbest bırakması bekleniyor. Ateşkes ve esir takası anlaşması çerçevesinde gerçekleşen bu olay, bölgedeki gerginliğin seyrini etkileyebilir.

- Hamas, 3 İsrailli esiri Kızılhaç'a teslim etti

İsrail'in 90 Filistinli mahkumu serbest bırakması bekleniyor

GAZZE - Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, 3 İsrailli esiri Kızılhaç'a teslim etti. İsrail'in 90 Filistinli mahkumu serbest bırakması bekleniyor.

Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesi ile Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, 3 İsrailli esiri Kızılhaç'a teslim etti. İsrailli esirler, Kızılhaç tarafından Gazze kentindeki Saraya Meydanı'nda Kassam Tugayları'ndan teslim alındı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Kızılhaç'ın Romi Gonen, Emily Damari ve Doron Steinbrecher'i teslim adlıklarını bildirdiğini ifade etti. İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait bir helikopter, esirleri İsrail'in güneyinde Gazze sınırına yakın olan Re'im'den alarak, tedavi için hastaneye sevk edecek.

İsrail'in ise 69'u kadın, 21'i çocuk toplam 90 Filistinli mahkumu Ofer Hapishanesi'nden serbest bırakarak, Kızılhaç ekiplerine teslim etmesi bekleniyor.

İsrail Hükümet Sözcüsü David Mencer, birkaç saat önce Kızılhaç'ın esirleri teslim almak üzere yola çıktığını duyurmuştu.

Hamas, 3 İsrailli Esiri Kızılhaç'a Teslim Etti; İsrail 90 Filistinli Mahkumu Serbest Bırakacak
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
img

İstanbul'da lüks siteye çöken şebeke vatandaşları canından bezdirdi
img

170 milyon kişiye soğuk duş! ABD popüler uygulamayı erişime kapattı
img

Suriye'deki yeni yönetimden 3 ülkeyi küplere bindiren karar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da nikah törenine silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı

En mutlu günleri kana bulandı! Gelin ve damada silahlı saldırı
Canlı anlatım! Adana'da gol iptal, hemen ardından kırmızı kart çıktı

Adana'da gol iptal! Hemen ardından kırmızı kart çıktı
Trump'ın Gazze planı belli oldu! Yerinden edilen Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek

Trump, yerinden edilen Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek
AK Partili eski Milletvekili Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İmamoğlu hakkında uyardı

Eski AK Partili Vekil, Erdoğan'ı İmamoğlu hakkında uyardı
Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri ve üyesi Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Türkiye'ye böyle getirildiler
Cübbeli Ahmet Hoca: Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum, cemaat eksilecek

"Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum" diyen Cübbeli'den olay sözler

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.