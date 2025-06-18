Hamaney: Siyonistlerle Asla Pazarlık Yapmayacağız
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in saldırılarına karşı duracaklarını ve asla müzakere etmeyeceklerini açıkladı.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in saldırılarına karşılık vermeye devam edeceklerini ve onlarla asla pazarlık yapmayacaklarını belirtti.
Hamaney'in sosyal paylaşım platformu X hesabından Arapça paylaşımda bulunuldu.
Paylaşımda, "Terörist siyonist rejimle kararlılıkla mücadele edilmelidir. Siyonistlerle asla pazarlık yapmayacağız." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel