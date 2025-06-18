Hamaney: Siyonistlerle Asla Pazarlık Yapmayacağız

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in saldırılarına karşı duracaklarını ve asla müzakere etmeyeceklerini açıkladı.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in saldırılarına karşılık vermeye devam edeceklerini ve onlarla asla pazarlık yapmayacaklarını belirtti.

Hamaney'in sosyal paylaşım platformu X hesabından Arapça paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, "Terörist siyonist rejimle kararlılıkla mücadele edilmelidir. Siyonistlerle asla pazarlık yapmayacağız." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
Mal varlığı dondurulmuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, karar iptal edildi

Mal varlığı dondurulmuştu! Erdoğan imzaladı, karar iptal edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözyaşları içinde isyan eden Metin Keçeciden sevindiren haber

Gözyaşları içinde yardım isteyen ünlü oyuncudan yeni haber!
Ümit Özdağ tahliye edildi

Ümit Özdağ tahliye edildi
Yunanistan'ın uykularını kaçıran Türkiye senaryosu

Yunanistan'ın uykularını kaçıran Türkiye senaryosu
Javier Bardem'den canlı yayında İsrail'e sert tepki: Bu bir soykırım

İran-İsrail savaşında tarafını seçti, canlı yayın bir anda kesildi
En düşük emekli maaşı için harekete geçiliyor! İşte kulislerdeki rakam

En düşük emekli maaşı için harekete geçiliyor! İşte kulislerdeki rakam
Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne 'bıçak parası' soruşturması: 11 gözaltı

Türkiye'nin önde gelen kamu hastanesine operasyon: 11 gözaltı
Türkiye'nin ilk lüks konseptli AVM'si kapatılıyor

Türkiye'nin ilk lüks AVM'si kapatılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.