Hamaney: Siyonist Rejim Üzerinde Zafer Kazanacağız

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İran Dini Lideri Ali Hamaney, Siyonist rejimle ilgili yaptığı açıklamada, İran'ın bu düşmana ağır darbeler indireceğini ve İslam Cumhuriyeti'nin zafer kazanacağını belirtti.

(ANKARA) - İran'ın Dini Lideri Ali Hamaney, "İslam Cumhuriyeti, Allah'ın izniyle Siyonist rejim üzerinde zafer kazanacaktır" açıklamasında bulundu.

İsrail'in İran'ı vurması sonrası Tahran'dan Tel Aviv'e balistik füzeli misillemeler devam ederken, İran Dini Lideri Ali Hamaney'den yazılı açıklama geldi.

Hamaney'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Siyonist rejim işlediği korkunç suçtan güvenle kurtulamayacak. Bu, İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin bu kötü niyetli Siyonist düşmana ağır darbeler indireceği kesinliktir. İran halkı bizimle beraber. Silahlı Kuvvetleri destekliyorlar ve İslam Cumhuriyeti, Allah'ın izniyle Siyonist rejim üzerinde zafer kazanacaktır. Sevgili İran milletine bunu bilmelerini, emin ve huzurlu olmalarını iletin; bu konuda her türlü çaba gösterilecektir."

Kaynak: ANKA / Güncel
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