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Hamaney: İran Vekil Güçlere İhtiyaç Duymuyor

Hamaney: İran Vekil Güçlere İhtiyaç Duymuyor
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İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, bölgede zayıfladığı yönündeki yorumlara yanıt vererek, İran'ın vekil güçlere ihtiyacı olmadığını savundu. ABD'nin Suriye'de kaos yarattığını iddia eden Hamaney, orada güçlü bir hareketin yükseleceğini öngördüğünü ifade etti.

(ANKARA) - İ ran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran'ın vekil güçlerinin bölgede zayıfladığı yönündeki yorumlara ilişkin İran'ın herhangi bir vekil gücü bulunmadığını savundu. ABD'nin Suriye'yi kontrol edebilmek amacıyla bölgede kaos yarattığını söyleyen Hamaney,  "Suriye'de güçlü ve onurlu bir hareketin yükseleceğini öngörüyorum" dedi.

Bir grup din adamıyla bir araya gelerek pazar günü bölgedeki gelişmelere ilşkin açıklamalarda bulunan Hamaney, "Yemen inancı için savaşıyor; Hizbullah inancı onu harekete geçirdiği için savaşıyor; Hamas ve (İslami) Cihat hareketi inançları onları buna zorladığı için savaşıyor. Onlar bizim adımıza hareket etmiyorlar" dedi.

İran'ın Dini Lideri, "Eğer bir gün harekete geçmeye karar verirsek, vekil güçlere ihtiyacımız yok" ifadelerini kullandı.

Hamaney ayrıca Suriye'deki duruma da değinerek, "Suriye'de güçlü ve onurlu bir hareketin yükseleceğini öngörüyorum. Genç bir Suriyelinin kaybedecek hiçbir şeyi yok - üniversitesi güvensiz, okulu güvensiz, evi güvensiz, sokağı güvensiz, tüm hayatı güvensiz. Ne yapması gerekiyor" dedi.

"'ABD Suriye'yi kontrol etmek için kaos yarattı"

Hamaney, Orta Doğu'da bir istikrarsızlık durumunun başladığını savundu ve "Bu güvensizliği tasarlayan ve uygulayanlara karşı güç ve kararlılıkla durmalıyız ve Allah'ın izniyle onlara galip geleceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Orta Doğu'daki ülkeleri kontrol etmek amacıyla iki yönteme başvurduğunu ve Suriye'de de bunu uyguladığını ifade eden Hamaney, şöyle konuştu:

"Ya kendi çıkarlarına uygun despotik bir rejim kurmak ya da böyle bir rejim kurulamadığında kaos ve huzursuzluğu körüklemek... ABD'nin ülkeleri kontrol etme planının iki yaklaşımdan birini içerdiğini belirtmiştim: Müzakere edebilecekleri otokratik bir hükümet kurmak ve ülkenin kaynaklarını kendi aralarında bölüşmek ya da bunu başaramadıklarında kaos ve huzursuzluk yaratmak. Suriye'de kaosa başvurdular ve kargaşa yarattılar. Şimdi zafere ulaştıklarını düşünüyorlar. Amerikalılar, Siyonist rejim ve suç ortakları başarılı olduklarını düşünüyorlar... İran ulusu Amerika'nın paralı askeri olarak hareket etmeyi kabul eden herkesi ayakları altında ezecektir."

Kaynak: ANKA / Güncel
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