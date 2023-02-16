Hamaney: İran, Savunma Kabiliyetini Geliştirmeye Devam Edecek

TAHRAN, 16 Şubat (Xinhua) -- İran'ın Dini Lideri Ali Hamaney Çarşamba günü yaptığı açıklamada birçok tehditle karşı karşıya olan İran'ın, savunma kabiliyetini geliştirmeye devam edeceğini söyledi.

TAHRAN, 16 Şubat (Xinhua) -- İran'ın Dini Lideri Ali Hamaney Çarşamba günü yaptığı açıklamada birçok tehditle karşı karşıya olan İran'ın, savunma kabiliyetini geliştirmeye devam edeceğini söyledi.

Hamaney'in internet sitesinde yer alan bilgilere göre dini lider bu açıklamaları, İran'ın kuzeybatısında yer alan Doğu Azerbaycan eyaletinden gelen kişilerle görüşmesi sırasında yaptı.

Hamaney, İran'ın askeri gücünü artırmasına yönelik eleştirilerin temelden yoksun olduğunu, çünkü ülkesinin birçok "düşmanla" karşı karşıya olduğunu, kendisini ve halkını savunmak zorunda olduğunu savundu.

Dini lider, ülkesinin askeri gücünü geliştirmek için gelecekte "elinden gelen her şeyi" yapacağına söz verdi.

Hamaney, İran'ın "düşmanlarının" kasıtlı olarak ülkenin diğer alanlardaki ilerlemesini göz ardı edip, insansız hava araçları gibi İran'ın sözde askeri tehditlerini abarttıklarını öne sürdü.

ABD ve Batılı müttefikleri, İran'ın füze programı ve diğer askeri faaliyetleri hakkındaki endişelerini sık sık dile getirirken Tahran bunların savunma amaçlı olduğunu söylüyor.