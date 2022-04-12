Hamaney, İran'ın gelecek planlarının nükleer müzakerelere bağlanmamasını istedi Açıklaması

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Viyana'daki nükleer müzakerelerin iyi gittiğini ancak ülkenin gelecek planlarının görüşmelerin sonucuna bağlanmaması gerektiğini söyledi.

İran devlet televizyonuna göre, Hamaney, başkent Tahran'daki konutunda üst düzey hükümet ve askeri yetkilileri kabul etti.

Hamaney, burada yaptığı konuşmada, Viyana'da yapılan nükleer müzakereleri değerlendirdi.

Müzakerelerin yolunda gittiğini işaret eden Hamaney, "Müzakere heyetimiz, Cumhurbaşkanı, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi ve diğer yetkilileri sonuçlar hakkında bilgilendiriyor, kararlar alınıyor ve ilerleme sağlanıyor. Müzakere heyetimiz şu ana kadar karşı tarafın aşırı taleplerine direnmiş ve inşallah buna devam edecektir." dedi.

ABD'nin 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekildiğini hatırlatan Hamaney, "Yükümlülüklerini ihlal eden karşı taraftır. Şu anda onlar bu ihlalleri nedeniyle sıkışıp kalmış ve çıkmaza girmiş bir vaziyetteler. Çıkmaza giren biz değiliz." ifadelerini kullandı.

Hükümet yetkililerinin, ülkenin gelecek planlarını müzakerelerin sonucuna bağlamaması gerektiğini vurgulayan Hamaney, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Planlarınızı nükleer müzakereler nedeniyle askıya almayın. Müzakereler olumlu, yarı olumlu veya olumsuz sonuçlansa da planlarınızın aksamasına izin vermeyin. İşinizi yapın."

Filistinlilerin son günlerde Tel Aviv başta olmak üzere çeşitli kentlerde İsraillilere yönelik eylemlerine övgüyle değinen Hamaney, "Bu hareketler, ABD ve takipçilerinin çabalarına rağmen Filistin'in hala ayakta olduğunu ve asla unutulmayacağını göstermiştir." diye konuştu.

Hamaney, Yemen'de varılan ateşkesi "çok iyi" olarak niteleyerek, Suudi Arabistanlı yetkililere "Kazanma şansınız olmadığını bildiğiniz savaşa neden devam ediyorsunuz? Bu savaştan bir çıkış yolu bulun." diye seslendi.

İran ile nükleer müzakereler

Nükleer anlaşmanın yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı nükleer görüşmeler, Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran'dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılıyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilen Washington ise Avrupa Birliği (AB) aracılığıyla görüşmelere dolaylı katılım sağlıyor.

Washington, Tahran'ın anlaşmadaki taahhütlerine geri dönmesini isterken, İran nükleer anlaşmadan ayrılan taraf olarak öncelikle ABD'nin anlaşmaya dönerek tüm yaptırımları kaldırmasını ve anlaşmadan tekrar ayrılmayacağına dair güvence vermesini talep ediyor.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 11 Mart'ta "dış etkenler" nedeniyle Viyana'da İran nükleer anlaşmasının yeniden uygulanması için yürütülen müzakerelerin durdurulduğunu açıklamıştı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 27 Mart'ta yaptığı açıklamada, Viyana'daki nükleer görüşmelerde anlaşmaya varılması için ABD'nin "yabancı terör örgütleri" listesinde yer alan Devrim Muhafızları Ordusu ile İranlı kişi ve kuruluşlara yönelik tüm yaptırımların kaldırılması gerektiğini belirtmişti.