Üye Girişi
Haberler

Hamaney: Hizbullah, İsrail'le Mücadelede Diz Çökmeyecek

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hizbullah'ın İsrail saldırılarına karşı dirençli kalacağını ve önemli komutanlarını kaybetse bile diz çökmeyeceğini belirtti. Hamaney, tüm Müslümanların Filistin direnişine destek vermesi gerektiğini vurguladı.

- İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney: "Hizbullah, İsrail saldırılarında önemli komutanlarını kaybetse bile diz çökmeyecek"

TAHRAN - İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Hizbullah, İsrail saldırılarında önemli komutanlarını kaybetse dahi diz çökmeyecek" dedi.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney Kutsal Savunma haftası dolayısıyla başkent Tahran'da İran-Irak savaş gazileri, askeri komutanlar ve halk ile bir araya geldi. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin konuşan Hamaney, "Hizbullah, İsrail saldırılarında önemli komutanlarını kaybetse bile diz çökmeyecek" dedi. Hamaney, "Bir İslam ülkesi olarak Filistin dünyanın en büyük şeytanı tarafından işgal edilmiş durumda. Her Müslümanın üzerine düşen görev Mescid-i Aksa'nın asıl sahiplerine geri dönmesi için onlara yardımcı olmaktır. Gazze ve Filistin halkı ilahi bir yolda ilerlemektedir ve Allah yolunda cihat etmektedirler" ifadelerini kullandı.

ABD ve Batılı güçler tarafından desteklenen İsrail'in her türlü ileri askeri teknolojiye sahip olduğunu belirten Hamaney, Hizbullah'ın ve Filistin direnişinin aldığı tüm kayıp ve zararlara rağmen kesin zafer kazanacağını söyledi.

"Kimse sınırlarımıza yeniden saldırmaya cesaret edemiyor"

İran sınırlarına hiçbir gücün saldırmaya cesaret edemediğini kaydeden Hamaney İran ile Irak arasında 8 yıl süren savaşa işaret ederek, "O dönem, sınırlarımız Irak orduları tarafından işgal edilmişti. Ancak bugün İran milletinin farklı sahalarda göstermiş olduğu duruşu sayesinde kimse sınırlarımıza yeniden saldırmaya cesaret edemiyor. Bu nedenle farklı yollar ve yöntemler kullanarak düşman ülkemize saldırmaya çalışıyor. Düşmanın sızmaları ve ülke güvenliğine yönelik tehditler karşısında dikkatli ve teyakkuzda olunmalı" ifadelerini kullandı.

Hamaney: Hizbullah, İsrail'le Mücadelede Diz Çökmeyecek
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYNUR SENA ÇABUK - Güncel

Ayetullah Ali Hamaney Orta Doğu Güvenlik Politika Filistin İsrail Güncel Dünya İran

Savaşta korkulan oluyor! İsrail'den 'Kara saldırısı için hazır olun' mesajı

Savaşta korkulan oluyor

 Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilden pes dedirten savunma: Tutuksuz yargılanmama karar verilsin

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilden pes dedirten savunma

 Bitlis'te 4.5 büyüklüğünde deprem

"Dinamit fıçılarının üzerinde oturuyorlar" dediği il fena sallandı
İzmir'de alt geçit faciası! 3 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada

Kentin ortasında alt geçit faciası! 3 kişinin hayatını kaybettiği anlar kamerada
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İZSU İzmir su kesintisi! 25-26 Eylül Bergama, Menemen, Selçuk su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, İslahiye, Şehitkamil 25-26 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Leyla CANLI izle! Adalet 25 Eylül Çarşamba Leyla 3. bölüm NOW TV Leyla SON bölüm izle! CANLI maç izle! (GALATASARAY PAOK) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Galatasaray PAOK maçı nereden izlenir? 26 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Boğa, İkizler, Kova burcu yorumu! 26 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Erkek Güzeli Sefil Bilo filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Erkek Güzeli Sefil Bilo filmi ne zaman, nerede çekildi? Taş Kağıt Makas 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Taş Kağıt Makas 25. Eylül yeni bölüm fragman izleme linki var mı? Masterchef 25 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Beşiktaş'ın Ajax maç kadrosu belli oldu! Beşiktaş kadrosunda kimler var? Az önce deprem mi oldu? Bitlis'te 25 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? SON DAKİKA: Bitlis'te deprem mi oldu? Depremin büyüklüğü ne?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });