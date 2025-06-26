Hamaney'den Video Mesaj: İran Zafer Kazandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in saldırıları ve ABD'nin çatışmalara dahil olması sonrası video mesaj yayınladı. Hamaney, İran'ın kazandığını ve ABD'nin müdahalesiyle ilgili sert açıklamalarda bulundu.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in saldırılarıyla başlayıp ABD'nin de dahil olduğu çatışmalar sonrasında, uzun bir aranın ardından ilk kez video mesaj yayınladı.

Devlet televizyonu, Hamaney'in video mesajını yayımladı.

İsrail'in saldırısının başlamasından bu yana üçüncü defa yayımlanan mesajında Hamaney, İsrail'e karşı bir zafer kazandıklarını savunarak, "Siyonist rejim (İsrail), İran İslam Cumhuriyeti'nin darbeleriyle neredeyse çöküyordu ve yıkılıyordu." İfadesini kulandı.

Hamaney, "Amerikan rejimi, girmezse, Siyonist rejimin tamamen yok edileceğini hissettiği için doğrudan bir savaşa girdi. Onu kurtarmak için girdi ancak bu savaştan hiçbir şey kazanmadı." dedi.

ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırdığını belirten Hamaney, uluslararası mahkemelerde bunun hesabının sorulacağını ancak ABD'nin birşey elde edemediğini söyledi.

Hamaney, İran'ın kazandığını savunarak, "İslam Cumhuriyeti kazandı ve karşılığında Amerika'ya ağır bir tokat attı. Amerika'nın önemli El-Udeyd Üssüne saldırdı bu küçük bir olay değil, büyük bir şey." ifadelerini kulandı.

Hamaney ayrıca kendilerine yapılacak her saldırıya karşılık ABD üslerini defalarca hedef alarak karşılık vereceklerini söyledi.

Kaynak: AA / Haydar Şahin - Güncel
Formasını paylaştılar! Galatasaray'dan bomba transfer sinyali

Formasını paylaştılar! Galatasaray'dan bomba transfer sinyali
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uğurcan Çakır'a canlı yayında olay sözler: Fenerbahçe'ye giderse...

Uğurcan'a canlı yayında olay sözler: Fenerbahçe'ye giderse...
Kassam'dan İsrail askerlerine kanlı pusu! Tanka tırmanıp patlayıcıyı aracın içine bıraktı

Tanka tırmanıp patlayıcıyı içine bıraktı, ortalık kan gölüne döndü
Ünlü oyuncu Mehmet Akif Akdeniz, trafikte öldüresiye dövüldü

Ünlü oyuncu trafikte öldüresiye dövüldü, canını zor kurtardı
Ekvador'da çete lideri Fito yakalandı

"Fito" yakalandı! 17 aylık takip sonrası sığınaktan böyle çıkarıldı
Parayı koyacak yer bulamayacak! Okan Buruk'a dev sözleşme

Parayı koyacak yer bulamayacak! Okan Buruk'a dev sözleşme
5 kişinin öldüğü kaza öncesi kahreden paylaşım

5 kişinin öldüğü kaza öncesi kahreden paylaşım
Haluk Levent'e sahnede para atılınca olanlar oldu: Gelecek yıl Ulus pavyonundayım

Haluk Levent'e sahnede para atılınca olanlar oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.