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Hamaney'den İsrail Saldırısına Dikkat Çekici Açıklama

Hamaney'den İsrail Saldırısına Dikkat Çekici Açıklama
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İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in saldırısının abartılmaması gerektiğini vurgulayarak, misilleme çağrısında bulunmadı. Hamaney, İran'ın gücünü tam olarak anlamayan Siyonist rejime dikkat çekti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in saldırısının ne abartılması ne de küçümsenmesi gerektiğini söylerken misilleme çağrısında bulunmadı.

İran lideri Hamaney, başkent Tahran'daki konutunda düzenlenen bir toplantıda konuştu.

İsrail'in İran'a saldırısına ilişkin Hamaney, "İki gece önce bir hata yaptılar elbette abartıyorlar. Bunu büyütmek yanlış ancak küçültmek de yanlış." dedi.

Hamaney, "Siyonist rejimin İran'a karşı hesap hatası var. Bu bozulmalı. İran'ın gücünü, kabiliyetini ve iradesini hala tam olarak anlayamadılar. Bunu onlara anlatmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Yetkililerin bu konuda en iyi yöntemi uygulaması gerektiğini belirten Hamaney, İsrail'in önceki saldırılarında olduğu gibi bu kez doğrudan misilleme çağrısında bulunmadı.

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan hükümetinin internet yasaklarının bir kısmını kaldırma konusundaki çalışmalarına işaret eden Hamaney, "Siber alana ilişkin karar vericiler ve karar alıcılar toplumun psikolojik güvenliği konusuna da dikkat etmeli. Ülkenin yetkilileri halkın psikolojik güvenliğini sağlamalı." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in İran'a saldırısı

İsrail, İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırılarına "misilleme" olarak 26 Ekim'de İran'daki askeri hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı.

İran, Tahran ve ülkenin batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara "başarıyla" karşı koyduğunu ancak bazı noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiğini duyurdu.

İsrail, saldırının "başarıyla" tamamlandığını açıkladı.

İran ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda 4 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel

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