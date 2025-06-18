Hamaney'den İsrail'e Sert Mesaj: Merhamet Göstermeyeceğiz

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İran'ın Dini Lideri Ali Hamaney, İsrail saldırılarına karşı güçlü bir yanıt verilmesi gerektiğini vurgulayarak merhamet göstermeyeceklerini ifade etti. Saldırılar karşılıklı olarak devam ediyor.

(ANKARA) - İran'ın Dini Lideri Ali Hamaney, İsrail saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Terörist Siyonist rejime karşı güçlü bir cevap vermeliyiz. Siyonistlere merhamet göstermeyeceğiz." ifadesini kullandı..

İsrail-İran savaşının 6. gecesinde karşılıklı saldırılar devam ederken İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney saldırılara ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Hamaney açıklamasında şunları kaydetti:

"Terörist Siyonist rejime karşı güçlü bir cevap vermeliyiz. Siyonistlere merhamet göstermeyeceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
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