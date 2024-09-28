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Hamaney'den Hizbullah'a Destek: 'Saldırgan Düşman Pişman Olacak'

Hamaney'den Hizbullah'a Destek: 'Saldırgan Düşman Pişman Olacak'
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İsrail Ordusu'nun Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğünü duyurmasının ardından İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Lübnan halkına ve Hizbullah'a destek çağrısında bulundu. Hamaney, İsrail'in Lübnan'da yürüttüğü hava saldırılarını kınadı.

(ANKARA) - İsrail Ordusu'nun Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğünü duyurmasının, ardından İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney,  açıklama yaptı. Hizbullah ile dayanışma çağrısı yapan Hamaney, "Lübnan; saldırgan ve kötü niyetli düşmanına yaptıklarından pişmanlık duyuracak" dedi.

Lübnan'ın Başkenti Beyrut çevresine yönelik, devam eden İsrail tarafından düzenlenen hava saldırılarının ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğü iddialarının ardından İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney X hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı. Hamaney açıklamasında şu ifadelere yer verdi.

"Lübnan'da savunmasız insanların öldürülmesi, Siyonist kuduz köpeğin vahşetini bir kez daha herkesin gözü önünde ortaya çıkarırken, bir yandan da gaspçı rejimin liderlerinin basiretsizliğini ve aptalca politikasını kanıtladı. Siyonist rejimi yöneten terör çetesi, Gazze'de bir yıldır sürdürdüğü suç savaşından ders almamış, kadın, çocuk ve sivillerin toplu katledilmesinin direniş örgütünün sağlam yapılanmasını etkileyip yıkamayacağını anlayamamıştır. Şimdi aynı aptal politikayı Lübnan'da da uyguluyorlar. Siyonist suçlular, Hizbullah'ın Lübnan'daki güçlü yapılanmasına önemli bir zarar veremeyecek kadar küçük olduklarını bilmelidirler.

Tüm Müslümanların, imkanlarıyla Lübnan halkının ve Hizbullah'ın yanında gururla durması ve gasıp, zalim ve şeytani rejime karşı mücadelede ona yardım etmesi farzdır. Bu bölgenin kaderi, direniş güçleri tarafından belirlenecek ve bu güçlerin başında gururlu Hizbullah bulunmaktadır. Bölgede tüm Direniş güçleri yanındadır ve desteklemektedir. Lübnanlılar, işgalci rejimin askerlerinin Beyrut'a doğru ilerlediği ve Hizbullah'ın onları durdurup Lübnan'ı gururlandırdığı zamanı unutmadı. Bugün de, Allah'ın lütfu ve gücüyle, Lübnan, saldırgan ve kötü niyetli düşmanına yaptıklarından pişmanlık duyuracak."

İran Parlamentosu'ndan açıklama

Beyrut'a yönelik gece başlayıp hala devam eden saldırıların ardından toplanan İran Parlamento'sunun Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komitesi, Lübnan'da "ABD destekli" İsrail saldırılarına karşı "kararlı bir yanıt" verilmesi gerektiğini ifade etti. Komite, saldırıların kınanması ve uluslararası toplumun saldırılara tepki göstermesi çağrısında bulunarak, "İran'ın bu konuda aktif bir rol oynaması gerektiğini" belirtti.

Kaynak: ANKA / Güncel

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