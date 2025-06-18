Hamaney'den ABD'ye Sert Uyarı: Askeri Müdahale Telafisi Mümkün Olmayan Hasar Yaratır

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İran lideri Ali Hamaney, ABD'nin olası bir askeri müdahalesinin büyük felaketlere yol açacağını belirtti. Hamaney, İran halkının kararlılığını vurgulayarak, dayatmaya karşı duracaklarını ifade etti.

İran lideri Ali Hamaney, ABD'nin herhangi bir askeri müdahalesinin (ABD için) telafisi mümkün olmayan hasara yol açacağını söyledi.

Hamaney, devlet televizyonunda yayımlanan mesajında, İsrail'in "aptalca ve kötü niyetli saldırılarına karşı İran halkının kararlı, cesur ve duyarlı davranışına" övgüde bulundu.

İran'ın, "dayatılan bir savaşa karşı olduğu gibi dayatılan bir barışa karşı da kararlı bir şekilde duracağını" dile getiren Hamaney, "Bu millet dayatma karşısında kimseye teslim olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"İran'ı, İran milletini ve tarihini bilen akıllı insanlar bu millete asla tehdit edici bir dille konuşmaz çünkü İran milleti teslim olmaz. Amerikalılar herhangi bir askeri müdahalenin (ABD için) telafisi mümkün olmayan hasara yol açacağını bilmelidir."

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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